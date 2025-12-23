Продаж квартири біля парку Шевченка в Одесі

Квартира в Одессі з видом на море — але є нюанс
В Одесі виставили на продаж однокімнатну квартиру з заявленим видом на море. Житло розташоване в престижному районі поруч із парком Шевченка. Покупцям обіцяють зручну локацію. Водночас є нюанси, про які варто знати ще до перегляду.
Відео з оглядом шириться у соцмережах.
Що пропонують
Квартира розташована на четвертому поверсі житлового комплексу в Одесі. Загальна площа — 51,4 квадратного метра. Будинок новий, локація — одна з найбажаніших в Одесі, поруч парк Шевченка та центральна частина міста. Заявлена ціна — 102 тисячі доларів. Продаж без комісії, також доступне розтермінування з першим внеском 50%.
В оголошенні акцентують на виді на море. Втім, море видно лише частково — між іншими будинками, і з певного ракурсу. Панорамним цей вид назвати складно. Сама квартира — після будівництва. Усередині немає ремонту — лише оголені цегляні стіни та базове планування. Фактично це "чистий аркуш" для майбутнього власника, але з додатковими витратами на повноцінне облаштування.
