Головна Одеса Квартира в Одессі з видом на море — але є нюанс

Квартира в Одессі з видом на море — але є нюанс

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 17:10
Продаж квартири біля парку Шевченка в Одесі
Житловий будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі виставили на продаж однокімнатну квартиру з заявленим видом на море. Житло розташоване в престижному районі поруч із парком Шевченка. Покупцям обіцяють зручну локацію. Водночас є нюанси, про які варто знати ще до перегляду.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:
@nikolai.rieltor.odessa

❗️Є РОЗТЕРМІНУВАННЯ ❗️ПЕРШИЙ ВНЕСОК ВІД 50% 51.4 м2 Красний кирпич 🔑 Доступні планування: • 1-кімнатні • 2-кімнатні • 3-кімнатні

♬ оригинальный звук - nikolai.rieltor.odessa

Що пропонують

Квартира розташована на четвертому поверсі житлового комплексу в Одесі. Загальна площа — 51,4 квадратного метра. Будинок новий, локація — одна з найбажаніших в Одесі, поруч парк Шевченка та центральна частина міста. Заявлена ціна — 102 тисячі доларів. Продаж без комісії, також доступне розтермінування з першим внеском 50%.

В оголошенні акцентують на виді на море. Втім, море видно лише частково — між іншими будинками, і з певного ракурсу. Панорамним цей вид назвати складно. Сама квартира — після будівництва. Усередині немає ремонту — лише оголені цегляні стіни та базове планування. Фактично це "чистий аркуш" для майбутнього власника, але з додатковими витратами на повноцінне облаштування.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають квартиру за 6 тисяч доларів. Також ми писали про те, кому з українців найчастіше відмовляють в оренді житла.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
