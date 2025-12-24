Продаж квартири біля моря в Одесі за 230 тисяч доларів

Балкон квартири. Фото: скриншот з відео

В Одесі виставили на продаж простору трикімнатну квартиру в одному з престижних районів міста. Житло розташоване неподалік моря. Однак не всі користувачі оцінили ціну житла.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

Квартира продається на Мукачівському провулку в Одесі. Це цегляний будинок на один під’їзд із охороною. Поруч — Французький бульвар, море та популярні міські локації. Загальна площа житла — 114 квадратних метрів. Планування передбачає простору кухню-студію, дві спальні, дві гардеробні, санвузол з ванною і душовою, прихожу, відкритий балкон та засклену лоджію. У квартирі зроблений новий якісний ремонт, помешкання світле й готове до заселення. Вартість — 230 тисяч доларів.

Реакція соцмереж

Після публікації оголошення в соцмережах користувачі почали обговорювати ціну. Частина коментаторів зазначає, що за такі гроші в Одесі або передмісті можна купити цілий будинок. Інші ж вважають, що локація біля моря та параметри квартири виправдовують вартість.

