Продаж квартири в центрі Одеси на Старорізничній

Будинок в якому продають квартиру. Фото: скриншот з Google Maps

У Приморському районі Одеси виставили на продаж простору квартиру в центрі міста. Житло має три кімнати та дві лоджії. Будинок розташований поруч із Привозом і головними вулицями. Пропозиція вже привернула увагу через заявлену ціну.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

@ekaterinabondarenko369 В ПРОДАЖЕ 3к квартира 63 м2 •двухсторонняя •центр города О Квартире : Этаж -6 /10 Площадь -63 м2 1 комната -14 с выходом на лоджию 2 комната -14 3 комната -18 (проходная ) с выходом на лоджию Дом: Расположен на улице ул.Старорезничная ,35 (бывшая Куйбышева) Рядом знаменитый рынок Привоз ,большой торговый центр ,улица Преображенская ,Кировский сквер .К морю минут 30 пешком . По близости школа 118 ,детский садик #недвижимостьодесса#одессапродам ♬ Quests - Blue Monkey Tapes

Що пропонують

У продажу трикімнатна квартира в центрі Одеси площею 63 квадратні метри на вулиці Старорізничній. Житло двостороннє, розташоване на шостому поверсі десятиповерхового будинку. Планування передбачає дві окремі кімнати по 14 квадратів та прохідну вітальню площею 18 квадратних метрів. З двох кімнат є вихід на лоджії.

Будинок знаходиться в історичному центрі Одеси, поруч із ринком Привоз, торговими центрами, Преображенською вулицею та Старобазарним сквером. До моря — близько пів години пішки. Неподалік також є школа та дитячий садок. За квартиру власник просить 57 тисяч гривень.

