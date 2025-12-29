Відео
Головна Одеса Елітна квартира за ціною будинку — що пропонують в Одесі

Елітна квартира за ціною будинку — що пропонують в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 17:21
Продаж квартири в ЖК «Наследие Дерибаса» в Одесі за 320 тисяч доларів
Будинок, в якому продають квартиру. Фото: скриншот із Google Maps

У центрі Одеси виставили на продаж квартиру в преміальному житловому комплексі. Житло розташоване в історичній частині міста та має дизайнерський ремонт. У вартість закладені дорогі матеріали, техніка та автономні рішення. Ціна об’єкта одразу привернула увагу та стала предметом обговорень.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:
@maksrieltorodessa

ЖК «Наследие Дерибаса» — премиальный жилой комплекс в самом сердце Одессы. Исторический центр, современная архитектура, закрытая территория и подземный паркинг. Жизнь в шаге от Дерибасовской и главных символов города.

♬ оригинальный звук - Максим Риелтор Одесса

Що пропонують

Квартира розташована в ЖК "Наследие Дерибаса" — преміальному житловому комплексі з червоної цегли в самому центрі Одеси. Загальна площа помешкання становить 90 квадратних метрів, а ціна — 320 тисяч доларів. За словами продавця, майже 200 тисяч доларів було вкладено лише в ремонт. У квартирі простора кухня з дорогою технікою Bosch, холодильником з льодогенератором і двома морозильними камерами. В оздобленні використано натуральний камінь, керамограніт, італійські меблі та австрійський паркет.

Передбачені два санвузли, гардеробні, побутова кімната з технікою Miele та місце під інфрачервону сауну. Окрему увагу приділили автономності — встановлено інвертор із батареями, який може забезпечувати електрикою квартиру до п’яти діб. У помешканні є дві спальні, робоча зона у форматі кабінету та французькі балкони з видом на центр міста й Оперний театр. Сам житловий комплекс має закриту територію, підземний паркінг і розташований за кілька хвилин пішки від Дерибасівської.

Реакція соцмереж

Вартість квартири стала одним із головних акцентів обговорення. Частина людей звертає увагу на престижну локацію, якість ремонту та наповнення. Інші ж сумніваються, чи виправдані такі вкладення, зважаючи на площу та вид з вікон. Дехто вважає, що за ці гроші доцільніше придбати приватний будинок, а не квартиру навіть у центрі Одеси.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи можна приватизувати службове військове житло. Також ми писали про те, що в Одесі продають житло під ремонт за ціною нового.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси ціни квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
