Головна Одеса Квартира в Одесі під ремонт — за ціною житлової

Квартира в Одесі під ремонт — за ціною житлової

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 13:44
Занедбана квартира в центрі Одеси за 17 500 доларів
Житловий будинок в центрі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі виставили на продаж квартиру в центральній частині міста. Об’єкт пропонують як варіант під повну перебудову. Водночас заявлена ціна викликає чимало запитань.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:
@maksmpris

Убитая в хлам квартира по очень низкой цене в центре города,48 кв.м. За 17.500 у.е. ,район Нового Рынка. Кому интересно- звоните 0632343678-Макс#продамквартиру #недвижимостьодесса #квартираодесса #одессапродажаквартир #тиктокнедвижимость

♬ оригинальный звук - Максим Присяжнюк

Що пропонують

В Одесі на продаж виставили квартиру у вкрай занедбаному стані. Житло розташоване в районі Нового ринку, на вулиці Гавсбурга. Загальна площа — 48 квадратних метрів, у помешканні дві кімнати, одна з яких має близько 17 квадратів. За словами продавця, несучих стін майже немає, тож житло пропонують як об’єкт під повний ремонт і перепланування. Фактично ж квартира виглядає повністю зруйнованою. Кухня не облаштована, а внутрішній простір нагадує закинуте приміщення. Ціна такого житла — 17 500 тисяч доларів.

Реакція соцмереж

Публікація оголошення швидко розійшлася в інтернеті. Користувачі пишуть, що житло більше схоже на сарай або занедбану будівлю. Дехто зізнається, що від фото стало не по собі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Приморському районі Одеси продають трикімнатну квартиру за шокуючою ціною. Також ми писали про те, коли заборонено проводити шумні ремонтні роботи.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси ціни квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
