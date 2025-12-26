Занедбана квартира в центрі Одеси за 17 500 доларів

Житловий будинок в центрі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі виставили на продаж квартиру в центральній частині міста. Об’єкт пропонують як варіант під повну перебудову. Водночас заявлена ціна викликає чимало запитань.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

В Одесі на продаж виставили квартиру у вкрай занедбаному стані. Житло розташоване в районі Нового ринку, на вулиці Гавсбурга. Загальна площа — 48 квадратних метрів, у помешканні дві кімнати, одна з яких має близько 17 квадратів. За словами продавця, несучих стін майже немає, тож житло пропонують як об’єкт під повний ремонт і перепланування. Фактично ж квартира виглядає повністю зруйнованою. Кухня не облаштована, а внутрішній простір нагадує закинуте приміщення. Ціна такого житла — 17 500 тисяч доларів.

Реакція соцмереж

Публікація оголошення швидко розійшлася в інтернеті. Користувачі пишуть, що житло більше схоже на сарай або занедбану будівлю. Дехто зізнається, що від фото стало не по собі.

