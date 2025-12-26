Видео
Видео

Главная Одесса Квартира в Одессе под ремонт — по цене жилой

Квартира в Одессе под ремонт — по цене жилой

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 13:44
Заброшенная квартира в центре Одессы за 17 500 долларов за 17 500 долларов
Жилой дом в центре Одессы. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Одессе выставили на продажу квартиру в центральной части города. Объект предлагают как вариант под полную перестройку. В то же время заявленная цена вызывает немало вопросов.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Читайте также:
@maksmpris

Убитая в хлам квартира по очень низкой цене в центре города,48 кв.м. За 17.500 у.е. ,район Нового Рынка. Кому интересно- звоните 0632343678-Макс#продамквартиру #недвижимостьодесса #квартираодесса #одессапродажаквартир #тиктокнедвижимость

♬ оригинальный звук - Максим Присяжнюк

Что предлагают

В Одессе на продажу выставили квартиру в крайне запущенном состоянии. Жилье расположено в районе Нового рынка, на улице Гавсбурга. Общая площадь — 48 квадратных метров, в квартире две комнаты, одна из которых имеет около 17 квадратов. По словам продавца, несущих стен почти нет, поэтому жилье предлагают как объект под полный ремонт и перепланировку. Фактически же квартира выглядит полностью разрушенной. Кухня не обустроена, а внутреннее пространство напоминает заброшенное помещение. Цена такого жилья — 17 500 тысяч долларов.

Реакция соцсетей

Публикация объявления быстро разошлась в интернете. Пользователи пишут, что жилье больше похоже на сарай или заброшенное здание. Некоторые признаются, что от фото стало не по себе.

Напомним, мы сообщали, что в Приморском районе Одессы продают трехкомнатную квартиру по шокирующей цене. Также мы писали о том, когда запрещено проводить шумные ремонтные работы.

Одесса недвижимость Одесская область Новости Одессы цены квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
