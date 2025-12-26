Заброшенная квартира в центре Одессы за 17 500 долларов за 17 500 долларов

Жилой дом в центре Одессы. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Одессе выставили на продажу квартиру в центральной части города. Объект предлагают как вариант под полную перестройку. В то же время заявленная цена вызывает немало вопросов.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

В Одессе на продажу выставили квартиру в крайне запущенном состоянии. Жилье расположено в районе Нового рынка, на улице Гавсбурга. Общая площадь — 48 квадратных метров, в квартире две комнаты, одна из которых имеет около 17 квадратов. По словам продавца, несущих стен почти нет, поэтому жилье предлагают как объект под полный ремонт и перепланировку. Фактически же квартира выглядит полностью разрушенной. Кухня не обустроена, а внутреннее пространство напоминает заброшенное помещение. Цена такого жилья — 17 500 тысяч долларов.

Реакция соцсетей

Публикация объявления быстро разошлась в интернете. Пользователи пишут, что жилье больше похоже на сарай или заброшенное здание. Некоторые признаются, что от фото стало не по себе.

