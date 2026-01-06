Продажа ресторана в центре Одессы

Ресторан, который продают в Одессе. Фото: скриншот из Google Maps

В Одессе продают действующий ресторан болгарской кухни. Заведение расположено в Приморском районе, рядом с парковой зоной. Бизнес работает не первый год и имеет постоянных клиентов. Владельцы оценили объект в сотни тысяч долларов.

Видео с обзором распространяется в соцсетях.

Что предлагают

Заведение находится по адресу Старобазарный сквер, 1А/1. Рядом — зеленая зона, что привлекает гостей в теплое время года. Ресторан имеет три больших зала, террасу и просторную летнюю площадку. Внутри обустроены бар, полноценная кухня, санузлы и холл.

На продажу выставили не просто помещение, а действующий бизнес. По словам продавца, у ресторана уже сформирован круг постоянных посетителей. Заведение работает в формате болгарской кухни и не требует запуска с нуля. Стоимость ресторана составляет 450 000 долларов США.

