Продажа ресторана в центре Одессы

В центре Одессы продаётся действующий ресторан — цена удивляет
В Одессе продают действующий ресторан болгарской кухни. Заведение расположено в Приморском районе, рядом с парковой зоной. Бизнес работает не первый год и имеет постоянных клиентов. Владельцы оценили объект в сотни тысяч долларов.
Видео с обзором распространяется в соцсетях.
@ks_arn
Продажа ресторана в Приморском районе Одессы! Парковая зона, просторная летняя площадка! Три больших зала, терраса! Бар, кухня, сан узлы, холл. Действующий бизнес! Сложившийся круг постоянных клиентов. 💰💰💰💰450 000$ #besthouse #одесса #одесса #продамресторан #кафевцентрегорода #недвижимость #vipdom #бестхаус #купитьбизнес #купитьресторан #купитьбарводессе #купитьресторанводессе #купитьбизнесводессе♬ Волшебная музыка (Опус 4) - Александр Кэтлин
Что предлагают
Заведение находится по адресу Старобазарный сквер, 1А/1. Рядом — зеленая зона, что привлекает гостей в теплое время года. Ресторан имеет три больших зала, террасу и просторную летнюю площадку. Внутри обустроены бар, полноценная кухня, санузлы и холл.
На продажу выставили не просто помещение, а действующий бизнес. По словам продавца, у ресторана уже сформирован круг постоянных посетителей. Заведение работает в формате болгарской кухни и не требует запуска с нуля. Стоимость ресторана составляет 450 000 долларов США.
Напомним, мы сообщали, что в Аркадии в Одессе продают жилье с видом на море. Также мы писали, что на продажу выставили квартиру во дворе, где жил Мишка Япончик.
Читайте Новини.LIVE!