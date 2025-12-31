Продажа 2-комнатной квартиры в центре Одессы за 24 тысячи долларов за 24 тысячи долларов

Дом на улице Богдана Хмельницкого. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

В Одессе продают двухкомнатную квартиру с необычной историей. Дом расположен во дворе, где в свое время жил известный криминальный авторитет Мишка Япончик. Жилье предлагают по довольно доступной цене. Объект уже привлек внимание покупателей благодаря локации и состоянию дома.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Реклама

Читайте также:

@bafilars Продается 2-комнатная квартира на улице Богдана Хмельницкого (угол Прохоровского переулка). Это не просто жилье, а настоящая история: дом расположен во дворе, где жил известный Мишка Япончик! Цена: всего 24 000 $. Состояние: жилое, 2-й этаж, крыша после капитального ремонта. Преимущества: АГВ, металлопластиковые окна, развитая инфраструктура рядом. Звоните, организуем показ в этом легендарном месте! ✨📞 #молдаванкаодесса #молдаванкаквартира #одессацентргорода ♬ Ах, Одесса моя - Леонид Утёсов

Что предлагают

На улице Богдана Хмельницкого, на углу с Прохоровским переулком, выставили на продажу двухкомнатную квартиру. Дом расположен во внутреннем дворе, который в Одессе хорошо знают из-за его исторического прошлого — здесь жил Мишка Япончик. Квартира находится на втором этаже. Состояние жилое, без критических повреждений. Дом ухоженный, крыша после капитального ремонта, что уменьшает риски дополнительных расходов для будущих владельцев.

В квартире установлены металлопластиковые окна. Рядом — остановки транспорта, магазины, рынки и другие объекты городской инфраструктуры. Локация удобна как для жизни, так и для аренды. Стоимость квартиры составляет 24 тысячи долларов США.

Реакция соцсетей

В соцсетях объявление быстро привлекло внимание пользователей. Больше всего обсуждали не цену, а историю двора, где когда-то жил известный криминальный авторитет Мишка Япончик. В комментариях люди иронизировали, что главная "изюминка" квартиры — именно это прошлое. Также пользователи шутили над ее состоянием, отмечая, что ремонт в квартире выглядит так, будто остался еще с тех времен, когда здесь жил сам Япончик.

Напомним, мы сообщали, как выглядит четырехкомнатная квартира, которую продают в центре Одессы. Также мы писали, что в городе выставили на продажу элитную квартиру по цене дома.