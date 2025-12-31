Продаж 2-кімнатної квартири в центрі Одеси за 24 тисячі доларів

Будинок на вулиці Богдана Хмельницького. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

В Одесі продають двокімнатну квартиру з незвичною історією. Будинок розташований у дворі, де свого часу мешкав відомий кримінальний авторитет Мішка Япончик. Житло пропонують за доволі доступною ціною. Об’єкт уже привернув увагу покупців завдяки локації та стану будинку.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:

@bafilars Продається 2-кімнатна квартира на вулиці Богдана Хмельницького (кут Прохоровського провулку). Це не просто житло, а справжня історія: будинок розташований у дворі, де мешкав відомий Мішка Япончик! Ціна: всього 24 000 $. Стан: житловий, 2-й поверх, дах після капітального ремонту. Переваги: АГВ, металопластикові вікна, розвинена інфраструктура поруч. Телефонуйте, організуємо показ у цьому легендарному місці! ✨📞 #молдаванкаодесса #молдаванкаквартира #одессацентргорода ♬ Akh, Odessa moja - Leonid Utjosov

Що пропонують

На вулиці Богдана Хмельницького, на розі з Прохоровським провулком, виставили на продаж двокімнатну квартиру. Будинок розташований у внутрішньому дворі, який в Одесі добре знають через його історичне минуле — тут жив Мішка Япончик. Квартира знаходиться на другому поверсі. Стан житловий, без критичних пошкоджень. Будинок доглянутий, дах після капітального ремонту, що зменшує ризики додаткових витрат для майбутніх власників.

У квартирі встановлені металопластикові вікна. Поруч — зупинки транспорту, магазини, ринки та інші об’єкти міської інфраструктури. Локація зручна як для життя, так і для оренди. Вартість квартири становить 24 тисячі доларів США.

Реакція соцмереж

У соцмережах оголошення швидко привернуло увагу користувачів. Найбільше обговорювали не ціну, а історію двору, де колись жив відомий кримінальний авторитет Мішка Япончик. У коментарях люди іронізували, що головна "родзинка" квартири — саме це минуле. Також користувачі жартували з її стану, зазначаючи, що ремонт у помешканні виглядає так, ніби залишився ще з тих часів, коли тут жив сам Япончик.

