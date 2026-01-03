Видео
Видео

Главная Одесса Вид на море за почти миллион долларов — в Одессе продают виллу

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 16:15
В Одессе в Аркадии продают виллу с видом на море - цена
Резиденция, которую продают в Одессе. Фото: 1realty

В Одессе выставили на продажу виллу с видом на море почти за миллион долларов. Дом расположен в закрытом кооперативе на улице Каманина и имеет большой участок с возможностью расширения.

Такое жилье на продажу появилось на торговой площадке ugo-zapad.ца.

@arthouseodesa

Дом на Каманина 1200 метров, 12 соток земли. Возможна покупка соседнего участка 46 соток 👌🏻🔥🔥🔥🔥🔥 #элитнаянедвижимостьодесса #элитныйдомодесса #продажадомаодесса #luxuryrealestateodessa #купитьдомодесса

♬ We Rise Against (Full) - Jonathan Paulsen

Вилла на продажу в Одессе

Двухэтажная вилла появилась в продаже в одном из самых дорогих районов города — Аркадии. За дом площадью 1300 квадратных метров с земельным участком в 12 соток владельцы просят 960-980 тысяч долларов, в зависимости от агентства.

Вілла в Одесі
Проект виллы в Одессе. Фото: 1realty

Из чего построена резиденция

По словам риелтора, дом возведен из красного кирпича. Крыша покрыта натуральной черепицей, установлены окна из евробруса, а территория закрыта.

На первом этаже обустроена зона для отдыха и приема гостей. Здесь есть холл, просторная гостиная, зимний сад и СПА-зона с бассейном. Второй этаж отведен под жилые комнаты. Там расположены четыре спальни, каждая с отдельным санузлом и гардеробной, а также кабинет-библиотека.

В цокольном этаже обустроили домашний кинотеатр, бильярдную и спортивный зал. Также предусмотрено отдельное укрытое помещение, которое позиционируют как безопасное пространство для семьи и гостей. Дом отапливается автономной газовой системой и пока стоит без ремонта.

Напомним, в центре Одессы выставили на продажу трехкомнатную квартиру с авторским ремонтом в стиле LOFT. Также мы писали, что в Одессе продают двухкомнатную квартиру с необычной историей.

Одесса недвижимость Одесская область Новости Одессы продажа дом
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
