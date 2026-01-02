Видео
Видео

Квартира с подвесными балками и двориком — цена в Одессе

Дата публикации 2 января 2026 15:14
Лофт-квартира в центре Одессы за 77 тысяч долларов в центре Одессы
Улица Итальянская в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В центре Одессы выставили на продажу трехкомнатную квартиру с авторским ремонтом в стиле LOFT. Жильё после полного капитального ремонта, с тихим двориком и необычными дизайнерскими решениями. Внутри — индустриальный стиль, тёмные фактуры и двухуровневая планировка.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Читайте также:
@tatyana_realtor_anslon

Уникальная трехкомнатная квартира в центре Одессы. Авторский ремонт для настоящих ценителей стиля LOFT. Полный капремонт с заменой электрики, сантехники. Квартира полностью дворовая и тихая. Общая площадь 71 м2. @Недвижимость Одесса/риелтор @Недвижимость Одесса/риелтор @Недвижимость Одесса/риелтор #купитьквартируодесса #квартираодессапродам #недвижимостьодесса #одессаквартирацентр #риелтородесса

♬ оригинальный звук - Недвижимость Одесса/риэлтор

Что предлагают

Квартира расположена на Итальянской улице в Одессе и имеет общую площадь 71 м². Она полностью дворовая, поэтому владельцам обещают тишину даже в самом центре города. Во время ремонта полностью заменили электрику, сантехнику, канализацию и систему отопления. Интерьер выполнен в стиле LOFT с ярко выраженным индустриальным характером. Внутри — тёмная плитка или керамогранит, холодные графитовые и серые оттенки, массивные стены и низкий потолок. Коридор выглядит как техническое пространство: минимум мебели, акцент на фактуры и освещение. Линейные светильники с тёплым светом контрастируют с холодными поверхностями и добавляют уюта.

В квартире три комнаты с высокими потолками и дизайнерскими балками, подвешенными на цепях. Часть из них, по словам продавца, можно демонтировать. Есть отдельное место под спальню, а также гостиная и второй уровень с кухонной зоной и небольшим окошком. Лестница ведет на верхний ярус и выглядит открытой и лаконичной. Санузел оборудован душевым трапом и зоной отдыха, без классической ванны.

Реакция соцсетей

После появления объявления в сети дизайн жилья активно обсуждали. Некоторые сравнивали интерьер с подземельем или карцером, другие шутили, что ремонт выглядит "как в процессе", а не завершенный. В то же время были и те, кто увидел в квартире смелый лофт и нестандартный подход без "сладкого" декора.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе продают две комнаты в трехкомнатной квартире по символической цене. Также мы писали, что на продажу выставили квартиру во дворе где жил криминальный авторитет Мишка Япончик.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
