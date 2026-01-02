Лофт-квартира в центре Одессы за 77 тысяч долларов в центре Одессы

Улица Итальянская в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В центре Одессы выставили на продажу трехкомнатную квартиру с авторским ремонтом в стиле LOFT. Жильё после полного капитального ремонта, с тихим двориком и необычными дизайнерскими решениями. Внутри — индустриальный стиль, тёмные фактуры и двухуровневая планировка.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

Квартира расположена на Итальянской улице в Одессе и имеет общую площадь 71 м². Она полностью дворовая, поэтому владельцам обещают тишину даже в самом центре города. Во время ремонта полностью заменили электрику, сантехнику, канализацию и систему отопления. Интерьер выполнен в стиле LOFT с ярко выраженным индустриальным характером. Внутри — тёмная плитка или керамогранит, холодные графитовые и серые оттенки, массивные стены и низкий потолок. Коридор выглядит как техническое пространство: минимум мебели, акцент на фактуры и освещение. Линейные светильники с тёплым светом контрастируют с холодными поверхностями и добавляют уюта.

В квартире три комнаты с высокими потолками и дизайнерскими балками, подвешенными на цепях. Часть из них, по словам продавца, можно демонтировать. Есть отдельное место под спальню, а также гостиная и второй уровень с кухонной зоной и небольшим окошком. Лестница ведет на верхний ярус и выглядит открытой и лаконичной. Санузел оборудован душевым трапом и зоной отдыха, без классической ванны.

Реакция соцсетей

После появления объявления в сети дизайн жилья активно обсуждали. Некоторые сравнивали интерьер с подземельем или карцером, другие шутили, что ремонт выглядит "как в процессе", а не завершенный. В то же время были и те, кто увидел в квартире смелый лофт и нестандартный подход без "сладкого" декора.

