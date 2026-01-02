Лофт-квартира в центрі Одеси за 77 тисяч доларів

Вулиця Італійська в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У центрі Одеси виставили на продаж трикімнатну квартиру з авторським ремонтом у стилі LOFT. Житло після повного капремонту, з тихим двориком і незвичними дизайнерськими рішеннями. Усередині — індустріальний стиль, темні фактури й дворівневе планування.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

Квартира розташована на Італійській вулиці в Одесі та має загальну площу 71 м². Вона повністю дворовa, тож власникам обіцяють тишу навіть у самому центрі міста. Під час ремонту повністю замінили електрику, сантехніку, каналізацію та систему опалення. Інтер’єр виконаний у стилі LOFT з яскраво вираженим індустріальним характером. Усередині — темна плитка або керамограніт, холодні графітові та сірі відтінки, масивні стіни й низька стеля. Коридор має вигляд технічного простору: мінімум меблів, акцент на фактури та освітлення. Лінійні світильники з теплим світлом контрастують із холодними поверхнями й додають затишку.

У квартирі три кімнати з високими стелями та дизайнерськими балками, підвішеними на ланцюгах. Частину з них, за словами продавця, можна демонтувати. Є окреме місце під спальню, а також вітальня та другий рівень із кухонною зоною й невеликим віконцем. Сходи ведуть на верхній ярус і виглядають відкритими та лаконічними. Санвузол облаштований душ-трапом і зоною відпочинку, без класичної ванни.

Реакція соцмереж

Після появи оголошення в мережі дизайн житла активно обговорювали. Дехто порівнював інтер’єр із підземеллям або карцером, інші жартували, що ремонт виглядає "як у процесі", а не завершений. Водночас були й ті, хто побачив у квартирі сміливий лофт і нестандартний підхід без "солодкого" декору.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі продають дві кімнаті у трикімнатній квартирі за символічною ціною. Також ми писали, що на продаж виставили квартиру у дворі де жив кримінальний авторитет Мішка Япончик.