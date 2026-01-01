Продаж двох кімнат біля автовокзалу в Одесі

Автовокзал в Одесі. Фото ілюстративне: Туристичний портал Одеси

В Одесі з’явилося оголошення про продаж житла з ціною, яка привернула увагу містян. Біля Центрального автовокзалу пропонують дві кімнати у квартирі на першому поверсі. Загальна площа — 45 квадратних метрів.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

Оголошення стосується продажу двох кімнат у трикімнатній квартирі на 3-му Травневому провулку, неподалік Центрального автовокзалу Одеси. Квартира розташована на першому поверсі житлового будинку. Загальна площа приміщень, що продаються, становить 45 м².

Зазначається, що третя кімната має іншого власника. Наразі там ніхто не проживає, кімната зачинена і фактично не використовується. Саме це і робить об’єкт нетиповим для ринку нерухомості. Його вартість — 10 000 доларів.

Реакція соцмереж

Пропозиція швидко розійшлася соцмережами. У коментарях користувачі активно обговорюють як саму ціну, так і формат продажу — не всі розуміють, як юридично та побутово виглядає купівля частини квартири.

