Україна
Кімнати в Одесі за 10 тис. доларів — які умови

Кімнати в Одесі за 10 тис. доларів — які умови

Дата публікації: 1 січня 2026 16:47
Продаж двох кімнат біля автовокзалу в Одесі
Автовокзал в Одесі. Фото ілюстративне: Туристичний портал Одеси

В Одесі з’явилося оголошення про продаж житла з ціною, яка привернула увагу містян. Біля Центрального автовокзалу пропонують дві кімнати у квартирі на першому поверсі. Загальна площа — 45 квадратних метрів.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:

Що пропонують

Оголошення стосується продажу двох кімнат у трикімнатній квартирі на 3-му Травневому провулку, неподалік Центрального автовокзалу Одеси. Квартира розташована на першому поверсі житлового будинку. Загальна площа приміщень, що продаються, становить 45 м².

Зазначається, що третя кімната має іншого власника. Наразі там ніхто не проживає, кімната зачинена і фактично не використовується. Саме це і робить об’єкт нетиповим для ринку нерухомості. Його вартість — 10 000 доларів.

Реакція соцмереж

Пропозиція швидко розійшлася соцмережами. У коментарях користувачі активно обговорюють як саму ціну, так і формат продажу — не всі розуміють, як юридично та побутово виглядає купівля частини квартири.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі продають квартиру у дворі, де жив відомий кримінальний авторитет Мішка Япончик. Також ми писали про те, скільки коштує чотирикімнатна квартира у центрі Одеси.

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
