Продажа двух комнат возле автовокзала в Одессе

Комнаты в Одессе за 10 тыс. долларов — какие условия
В Одессе появилось объявление о продаже жилья с ценой, которая привлекла внимание горожан. Возле Центрального автовокзала предлагают две комнаты в квартире на первом этаже. Общая площадь — 45 квадратных метров.
Видео с осмотром распространяется в соцсетях.
Что предлагают
Объявление касается продажи двух комнат в трехкомнатной квартире на 3-м Майском переулке, недалеко от Центрального автовокзала Одессы. Квартира расположена на первом этаже жилого дома. Общая площадь продаваемых помещений составляет 45 м².
Отмечается, что третья комната имеет другого владельца. Сейчас там никто не проживает, комната закрыта и фактически не используется. Именно это и делает объект нетипичным для рынка недвижимости. Его стоимость — 10 000 доларов.
Реакция соцсетей
Предложение быстро разошлось по соцсетям. В комментариях пользователи активно обсуждают как саму цену, так и формат продажи — не все понимают, как юридически и бытово выглядит покупка части квартиры.
