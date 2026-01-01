Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Комнаты в Одессе за 10 тыс. долларов — какие условия

Комнаты в Одессе за 10 тыс. долларов — какие условия

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 16:47
Продажа двух комнат возле автовокзала в Одессе
Автовокзал в Одессе. Фото иллюстративное: Туристический портал Одессы

В Одессе появилось объявление о продаже жилья с ценой, которая привлекла внимание горожан. Возле Центрального автовокзала предлагают две комнаты в квартире на первом этаже. Общая площадь — 45 квадратных метров.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Реклама
Читайте также:

Что предлагают

Объявление касается продажи двух комнат в трехкомнатной квартире на 3-м Майском переулке, недалеко от Центрального автовокзала Одессы. Квартира расположена на первом этаже жилого дома. Общая площадь продаваемых помещений составляет 45 м².

Отмечается, что третья комната имеет другого владельца. Сейчас там никто не проживает, комната закрыта и фактически не используется. Именно это и делает объект нетипичным для рынка недвижимости. Его стоимость — 10 000 доларов.

Реакция соцсетей

Предложение быстро разошлось по соцсетям. В комментариях пользователи активно обсуждают как саму цену, так и формат продажи — не все понимают, как юридически и бытово выглядит покупка части квартиры.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе продают квартиру во дворе, где жил известный криминальный авторитет Мишка Япончик. Также мы писали о том, сколько стоит четырехкомнатная квартира в центре Одессы.

Одесса недвижимость цены на квартиры Одесская область Новости Одессы квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации