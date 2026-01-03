Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вид на море за майже мільйон доларів — в Одесі продають віллу

Вид на море за майже мільйон доларів — в Одесі продають віллу

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 16:15
В Одесі в Аркадії продають віллу з видом на море — ціна
Резиденція, яку продають в Одесі. Фото: 1realty

В Одесі виставили на продаж віллу з видом на море майже за мільйон доларів. Будинок розташований у закритому кооперативі на вулиці Каманіна та має велику ділянку з можливістю розширення.

Таке житло на продаж з'явилося на торговому майданчику ugo-zapad.uа.

Реклама
Читайте також:
@arthouseodesa

Дом на Каманина 1200 метров, 12 соток земли. Возможна покупка соседнего участка 46 соток 👌🏻🔥🔥🔥 #элитнаянедвижимостьодесса #элитныйдомодесса #продажадомаодесса #luxuryrealestateodessa #купитьдомодесса

♬ We Rise Against (Full) - Jonathan Paulsen

Вілла на продаж в Одесі

Двоповерхова вілла з’явилася у продажу в одному з найдорожчих районів міста — Аркадії. За будинок площею 1300 квадратних метрів із земельною ділянкою у 12 соток власники просять 960-980 тисяч доларів, залежно від агенції.

Вілла в Одесі
Проєкт вілли в Одесі. Фото: 1realty

З чого побудована резиденція

За словами рієлтора, будинок зведений із червоної цегли. Дах покритий натуральною черепицею, встановлені вікна з євробрусу, а територія закрита.

На першому поверсі облаштована зона для відпочинку та прийому гостей. Тут є хол, простора вітальня, зимовий сад і СПА-зона з басейном. Другий поверх відведений під житлові кімнати. Там розташовані чотири спальні, кожна з окремим санвузлом і гардеробною, а також кабінет-бібліотека.

У цокольному поверсі облаштували домашній кінотеатр, більярдну та спортивну залу. Також передбачене окреме укрите приміщення, яке позиціонують як безпечний простір для родини та гостей. Будинок опалюється автономною газовою системою та наразі стоїть без ремонту.

Нагадаємо, у центрі Одеси виставили на продаж трикімнатну квартиру з авторським ремонтом у стилі LOFT. Також ми писали, що в Одесі продають двокімнатну квартиру з незвичною історією.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж будинок
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації