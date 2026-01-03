В Одесі в Аркадії продають віллу з видом на море — ціна

Резиденція, яку продають в Одесі. Фото: 1realty

В Одесі виставили на продаж віллу з видом на море майже за мільйон доларів. Будинок розташований у закритому кооперативі на вулиці Каманіна та має велику ділянку з можливістю розширення.

Таке житло на продаж з'явилося на торговому майданчику ugo-zapad.uа.

Вілла на продаж в Одесі

Двоповерхова вілла з’явилася у продажу в одному з найдорожчих районів міста — Аркадії. За будинок площею 1300 квадратних метрів із земельною ділянкою у 12 соток власники просять 960-980 тисяч доларів, залежно від агенції.

Проєкт вілли в Одесі. Фото: 1realty

З чого побудована резиденція

За словами рієлтора, будинок зведений із червоної цегли. Дах покритий натуральною черепицею, встановлені вікна з євробрусу, а територія закрита.

На першому поверсі облаштована зона для відпочинку та прийому гостей. Тут є хол, простора вітальня, зимовий сад і СПА-зона з басейном. Другий поверх відведений під житлові кімнати. Там розташовані чотири спальні, кожна з окремим санвузлом і гардеробною, а також кабінет-бібліотека.

У цокольному поверсі облаштували домашній кінотеатр, більярдну та спортивну залу. Також передбачене окреме укрите приміщення, яке позиціонують як безпечний простір для родини та гостей. Будинок опалюється автономною газовою системою та наразі стоїть без ремонту.

