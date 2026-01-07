Видео
Україна
Видео

Историческая квартира в центре Одессы под ремонт — цена шокирует

Историческая квартира в центре Одессы под ремонт — цена шокирует

Дата публикации 7 января 2026 17:55
Квартира в центре Одессы без ремонта за 95 тысяч долларов
Улица Новосельского в Одессе. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

В самом центре Одессы продают большую квартиру без ремонта за немалые деньги. Это старый фонд с высокими потолками, камином и следами былой роскоши. Жилье требует серьезных вложений, но продавцы делают ставку на атмосферу и историю.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

В Одессе продают большую четырехкомнатную квартиру на улице Новосельского, в трехэтажном доме старого фонда. Общая площадь — 107 квадратных метров, первый этаж. Самая большая комната имеет площадь 29 квадратов и потолок высотой 3,75 метра. В помещении сохранился старый паркет и камин, который, по словам продавцов, можно восстановить. Вентиляционные каналы действующие. Другие комнаты — 26, 16 и 14 квадратных метров. Часть из них имеет большие окна, в некоторых углах видны следы бывших печей или печей.

В квартире есть кладовая с антресолью и перегородками, которые не являются несущими. Поэтому их можно снести. Кухня небольшая, но светлая. Установлен двухконтурный котел — отопление индивидуальное. Санузел облицован плиткой, однако также требует доработки.

По словам продавцов, после масштабного ремонта квартира может стать настоящей жемчужиной исторического центра. Стоимость такого жилья — 95 тысяч долларов.

Реакция соцсетей

В соцсетях мнения разделились. Часть пользователей называет квартиру "кошмаром за кучу денег" и считает, что с учетом ремонта цена должна быть значительно ниже — на уровне 55-60 тысяч долларов. Другие же восхищаются атмосферой старой Одессы и говорят, что это жилье "для души", а не для быстрой выгоды.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают виллу за почти миллион. Также мы писали, что в центре города на продажу выставили действующий ресторан.

Одесса недвижимость цены на квартиры Одесская область Новости Одессы квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
