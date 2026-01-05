Видео
Видео

Главная Одесса Квартира біля моря за 35 тис. доларів — варіант в Одесі

Квартира біля моря за 35 тис. доларів — варіант в Одесі

Дата публикации 5 января 2026 17:13
Продажа квартиры возле парка Юность и моря в Одессе
Вид на море из парка Юность. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе выставили на продажу компактную квартиру рядом с парком Юность и морем. Жилье расположено в двухэтажном доме старой застройки, в тихом зеленом дворе. До пляжа — несколько минут пешком. Продавцы называют эту квартиру идеальным вариантом для дачи или аренды.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Читайте также:

Что предлагают

Квартира расположена в районе парка Юность, неподалеку так называемого "замка Гарри Поттера". Выйдя со двора, можно сразу оказаться в парке, а спустившись по лестнице — выйти прямо к морю и пляжу. Рядом также Аркадия. Жилье находится в двухэтажном доме. По словам продавцов, во дворе чисто, уютно и по-домашнему.

Квартира однокомнатная, общей площадью 31 квадратный метр. Есть кухня, санузел с душем и трапом, а также балкон. Квартира продается с полной комплектацией — можно сразу заезжать и жить. Стены толстые, дом теплый. Отопление пока отсутствует, но есть газовый проект под установку котла и автономное отопление. Отдельным бонусом идет собственная зона барбекю во дворе, сарай и подвал. Продавцы отмечают, что жилье хорошо подойдет как для собственного отдыха у моря, так и для сдачи в аренду туристам. Стоимость квартиры вместе со всем наполнением — 35 тысяч долларов США.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают квартиру в стиле LOFT с подвесными балками и собственным двориком. Также мы писали, что в Аркадии выставили на продажу виллу за почти миллион долларов.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
