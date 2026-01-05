Продаж квартири біля парку Юність та моря в Одесі

Вид на море з парку Юність. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі виставили на продаж компактну квартиру поруч із парком Юність та морем. Житло розташоване у двоповерховому будинку старої забудови, у тихому зеленому дворі. До пляжу — кілька хвилин пішки. Продавці називають цю квартиру ідеальним варіантом для дачі або оренди.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

Квартира розташована в районі парку Юність, неподалік так званого "замку Гаррі Поттера". Вийшовши з двору, можна одразу опинитися в парку, а спустившись сходами — вийти просто до моря та пляжу. Поруч також Аркадія. Житло знаходиться у двоповерховому будинку. За словами продавців, у дворі чисто, затишно і по-домашньому.

Квартира однокімнатна, загальною площею 31 квадратний метр. Є кухня, санвузол із душем і трапом, а також балкон. Квартира продається з повною комплектацією — можна одразу заїжджати і жити. Стіни товсті, будинок теплий. Опалення наразі відсутнє, але є газовий проєкт під встановлення котла та автономне опалення. Окремим бонусом йде власна зона барбекю у дворі, сарай і підвал. Продавці зазначають, що житло добре підійде як для власного відпочинку біля моря, так і для здачі в оренду туристам. Вартість квартири разом з усім наповненням — 35 тисяч доларів США.

