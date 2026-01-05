Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Квартира біля моря за 35 тис. доларів — варіант в Одесі

Квартира біля моря за 35 тис. доларів — варіант в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 17:13
Продаж квартири біля парку Юність та моря в Одесі
Вид на море з парку Юність. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі виставили на продаж компактну квартиру поруч із парком Юність та морем. Житло розташоване у двоповерховому будинку старої забудови, у тихому зеленому дворі. До пляжу — кілька хвилин пішки. Продавці називають цю квартиру ідеальним варіантом для дачі або оренди.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують

Квартира розташована в районі парку Юність, неподалік так званого "замку Гаррі Поттера". Вийшовши з двору, можна одразу опинитися в парку, а спустившись сходами — вийти просто до моря та пляжу. Поруч також Аркадія. Житло знаходиться у двоповерховому будинку. За словами продавців, у дворі чисто, затишно і по-домашньому.

Квартира однокімнатна, загальною площею 31 квадратний метр. Є кухня, санвузол із душем і трапом, а також балкон. Квартира продається з повною комплектацією — можна одразу заїжджати і жити. Стіни товсті, будинок теплий. Опалення наразі відсутнє, але є газовий проєкт під встановлення котла та автономне опалення. Окремим бонусом йде власна зона барбекю у дворі, сарай і підвал. Продавці зазначають, що житло добре підійде як для власного відпочинку біля моря, так і для здачі в оренду туристам. Вартість квартири разом з усім наповненням — 35 тисяч доларів США.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають квартиру у стилі LOFT з підвісними балками та власним двориком. Також ми писали, що в Аркадії виставили на продаж віллу за майже мільйон доларів.

Одеса квартири нерухомість Одеська область житло Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації