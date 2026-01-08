Продажа двухкомнатной квартиры на Французском бульваре

Французский бульвар. Фото иллюстративное: Южный курьер

В Одессе выставили на продажу двухкомнатную квартиру, которая больше похожа на частный дом. Жилье расположено на Французском бульваре в крепком доме с закрытым двором. Собственный цветник, зона барбекю и паркоместо — редкое сочетание для этого района. Квартира готова к заселению без дополнительных затрат.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

На Французском бульваре продают двухкомнатную квартиру общей площадью 70 квадратных метров. Она расположена на первом этаже двухэтажного дома с ухоженным закрытым двором. Главная особенность жилья — собственный огороженный цветник, которым пользуются более 20 лет. Здесь обустроена зона отдыха с барбекю, есть место для встреч с друзьями и семейных посиделок. Также предусмотрено отдельное критэ место для автомобиля с заездом во двор.

В квартире сделан ремонт четыре года назад. Установлено автономное отопление с двухконтурным газовым котлом, дополнительно есть конденсационный котел, гидрофор и накопительный бак для воды объемом 500 литров.

В доме две отдельные комнаты с окнами во двор, кухня-гостиная, смежный санузел и несколько встроенных шкафов-купе. Квартира в жилом состоянии — можно заезжать и жить без ремонта. Дополнительно есть подвал. Цена объекта — 90 тысяч долларов США.

