Україна
Квартира на Французском бульваре в Одессе — цена мечты

Квартира на Французском бульваре в Одессе — цена мечты

Дата публикации 8 января 2026 17:36
Продажа двухкомнатной квартиры на Французском бульваре
Французский бульвар. Фото иллюстративное: Южный курьер

В Одессе выставили на продажу двухкомнатную квартиру, которая больше похожа на частный дом. Жилье расположено на Французском бульваре в крепком доме с закрытым двором. Собственный цветник, зона барбекю и паркоместо — редкое сочетание для этого района. Квартира готова к заселению без дополнительных затрат.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Читайте также:
@nina_odessa1623

В продаже 2 комнатная квартира. ул.Французский бульвар . Крепкий дом ,закрытый двор, есть свое место крытое место для автомобиля ,свой огороженный палисадник и зона барбекю, ремонту 4 года, новый 2-х контурный котел, есть подвал, накопительный бак воды 500 литров, гидрофор, конденсационный котел, низкие коммунальные расходы зимой. Цена 90 000$ торг Звоните 093-070-50-70 #одесса #вэтотдень #рекомендации #море #продажа

♬ оригинальный звук - Nina_ Realtor_Odessa

Что предлагают

На Французском бульваре продают двухкомнатную квартиру общей площадью 70 квадратных метров. Она расположена на первом этаже двухэтажного дома с ухоженным закрытым двором. Главная особенность жилья — собственный огороженный цветник, которым пользуются более 20 лет. Здесь обустроена зона отдыха с барбекю, есть место для встреч с друзьями и семейных посиделок. Также предусмотрено отдельное критэ место для автомобиля с заездом во двор.

В квартире сделан ремонт четыре года назад. Установлено автономное отопление с двухконтурным газовым котлом, дополнительно есть конденсационный котел, гидрофор и накопительный бак для воды объемом 500 литров.

В доме две отдельные комнаты с окнами во двор, кухня-гостиная, смежный санузел и несколько встроенных шкафов-купе. Квартира в жилом состоянии — можно заезжать и жить без ремонта. Дополнительно есть подвал. Цена объекта — 90 тысяч долларов США.

Напомним, мы сообщали, что в центре Одессы продают квартиру в историческом доме. Также мы писали, что на продажу выставили жилье с подвесными балками и собственным двориком.

Одесса Одесская область жилье Новости Одессы продажа квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
