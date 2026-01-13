Видео
Главная Одесса Двухкомнатная квартира в Одессе за 24 тыс. дол. — что предлагают

Двухкомнатная квартира в Одессе за 24 тыс. дол. — что предлагают

Дата публикации 13 января 2026 14:10
Продажа квартиры на Молдаванке за 24 тысячи долларов
Двор, в котором расположен дом. Фото: скриншот из видео

В Одессе на Молдаванке продают двухкомнатную квартиру. Жилье расположено на улице Средней и имеет просторный, ухоженный двор. В квартире — высокие потолки, индивидуальное отопление и дополнительные площади для хранения вещей.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Читайте также:

Что предлагают

На Молдаванке в Одессе выставили на продажу двухкомнатную квартиру в одном из немногих для района опрятных и просторных дворов. Дом расположен на улице Средней. Квартира находится на втором этаже. Несмотря на это, крыша в доме полностью отремонтирована. Перед входом обустроен отдельный тамбур, который уже принадлежит владельцам квартиры. Его можно использовать как место для сушки белья или хранения вещей. Пространство организовано — есть шкафы и ниши.

Планировка включает прихожую, кухню, санузел и две жилые комнаты. Отопление индивидуальное — установлен одноконтурный котел, что позволяет не зависеть от централизованных отключений. Новые владельцы смогут обустроить жилье по своему вкусу. Одно из главных преимуществ квартиры — высокие потолки, около 3,45 метра. Вторая комната имеет два больших окна с выходом на фасад и улицу Среднюю.

Общая площадь жилья составляет 38 квадратных метров. Стоимость квартиры — 24 тысячи долларов США.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе на Дерибасовской продают комнату в коммунальной квартире. Также мы писали о том, на каком этаже лучше всего покупать жилье.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
