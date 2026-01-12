Комната в коммуне на Дерибасовской за $20 тысяч

Показчик на улице Дерибасовская. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе выставили на продажу комнату в коммунальной квартире. Ее площадь соизмерима с полноценной однокомнатной квартирой. Жилье расположено в самом центре города, на улице Дерибасовской.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

Комната площадью 30 квадратных метров расположена на третьем этаже старого дома на Дерибасовской. Она имеет два больших окна и высокие потолки, позволяющие обустроить второй уровень. В помещении — советская мебель, пианино, кондиционер и старая бытовая техника. Автор видео отмечает, что жилье подходит как для проживания, так и для аренды, ведь в этой коммуне все комнаты сдаются.

В комнате обустроен собственный санузел с душевой кабиной, бойлером и стиральной машиной. В коридоре есть персональная кухонная зона с плитой и холодильником. В коммунальной квартире всего семь соседей. Цена за это жилье — 20 000 долларов.

Реакция соцсетей

Именно цена стала главной темой обсуждения в комментариях. Часть пользователей считает ее завышенной для комнаты в коммунальной квартире. Другие же обращают внимание на уникальную локацию и потенциал для аренды в центре города. Пользователи добавляют, что в других областных центрах такое жилье стоило значительно дороже.

