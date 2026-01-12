Відео
Головна Одеса Кімната в комунальній квартирі на Дерибасівській — ціна сьогодні

Кімната в комунальній квартирі на Дерибасівській — ціна сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 17:46
Кімната в комуні на Дерибасівській за $20 тисяч
Показчик на вулиці Дерибасівська. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі виставили на продаж кімнату в комунальній квартирі. Її площа співмірна з повноцінною однокімнатною квартирою. Житло розташоване в самому центрі міста, на вулиці Дерибасівській.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:

Що пропонують

Кімната площею 30 квадратних метрів розташована на третьому поверсі старого будинку на Дерибасівській. Вона має два великі вікна та високі стелі, що дозволяють облаштувати другий рівень. У приміщенні — радянські меблі, піаніно, кондиціонер і стара побутова техніка. Автор відео зазначає, що житло підходить як для проживання, так і для оренди, адже в цій комуні всі кімнати здаються.

У кімнаті облаштований власний санвузол із душовою кабіною, бойлером і пральною машиною. У коридорі є персональна кухонна зона з плитою та холодильником. У комунальній квартирі загалом сім сусідів. Ціна за це житло — 20 000 доларів.

Реакція соцмереж

Саме ціна стала головною темою обговорення в коментарях. Частина користувачів вважає її завищеною для кімнати в комунальній квартирі. Інші ж звертають увагу на унікальну локацію та потенціал для оренди в центрі міста. Користувачі додають, що в інших обласних центрах таке житло коштувало значно дорожче.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які податки сплачує власник при продажі квартири. Також ми писали, що в Одесі продають квартиру на Французькому бульварі.

Одеса Одеська область житло Новини Одеси продаж квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
