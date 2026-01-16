Відео
Квартира навпроти одеського міськсаду з великою терасою — ціна

Квартира навпроти одеського міськсаду з великою терасою — ціна

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 16:23
Продаж квартири з терасою в центрі Одеси
Міський сад в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В самому серці Одеси виставили на продаж простору квартиру з великою терасою. Житло розташоване навпроти Дерибасівської та Міського саду. Квартира світла, двостороння і з автономним опаленням.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:

Що пропонують

У центрі Одеси продають квартиру площею 100 квадратних метрів із терасою на 40 квадратів. Житло розташоване у будинку біля Дерибасівської та Міського саду, але всі вікна виходять у тихий внутрішній двір. Квартира двостороння, з високими стелями та великими вікнами. Планування включає простору вітальню, окрему спальню, кухню з обідньою зоною та гардеробну кімнату.

У квартирі встановлений двоконтурний газовий котел, тож опалення автономне. Інтер’єр виконаний у світлих тонах, міжкімнатні двері — з натурального дерева. Є суміщений санвузол з ванною та окрема постирочна.

Головна особливість помешкання — велика тераса. Вона облицьована плиткою, має ковані елементи та виходить у внутрішній двір. Власники зазначають, що це рідкісний варіант для історичного центру міста. Ціна квартири становить 170 тисяч доларів США.

Нагадаємо, ми повідомляли, що біля легендарного одеського "Привозу" продається кввартира. Також ми писали, що в Одесі продають двокімнатне житло за понад 20 тисяч доларів.

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
