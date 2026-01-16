Продаж квартири з терасою в центрі Одеси

Міський сад в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В самому серці Одеси виставили на продаж простору квартиру з великою терасою. Житло розташоване навпроти Дерибасівської та Міського саду. Квартира світла, двостороння і з автономним опаленням.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

У центрі Одеси продають квартиру площею 100 квадратних метрів із терасою на 40 квадратів. Житло розташоване у будинку біля Дерибасівської та Міського саду, але всі вікна виходять у тихий внутрішній двір. Квартира двостороння, з високими стелями та великими вікнами. Планування включає простору вітальню, окрему спальню, кухню з обідньою зоною та гардеробну кімнату.

У квартирі встановлений двоконтурний газовий котел, тож опалення автономне. Інтер’єр виконаний у світлих тонах, міжкімнатні двері — з натурального дерева. Є суміщений санвузол з ванною та окрема постирочна.

Головна особливість помешкання — велика тераса. Вона облицьована плиткою, має ковані елементи та виходить у внутрішній двір. Власники зазначають, що це рідкісний варіант для історичного центру міста. Ціна квартири становить 170 тисяч доларів США.

