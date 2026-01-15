Продаж квартири біля Привозу в Одесі з ремонтом

Вхід на "Привоз". Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі виставили на продаж квартиру в історичному районі поруч із ринком "Привоз". Оселя поєднує автентичні деталі старого міста та капітальний ремонт. Високі стелі з ліпниною зберегли, а всі комунікації повністю оновили.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

В Одесі продать квартиру розташовану на вулиці Ватутіна, неподалік від "Привозу". Це другий поверх двоповерхового будинку. Над житлом є горище, яке додає теплоізоляції та може стати запасом простору на майбутнє. Поруч — ринок, парк і зручна транспортна розв’язка. Загальна площа квартири становить 62 квадратні метри.

Планування передбачає дві окремі спальні, простору кухню-вітальню, суміщений санвузол та засклений балкон. У квартирі зробили капітальний ремонт із повною заміною електрики та труб. Окрему увагу приділили інтер’єру. На стелях відновили класичну ліпнину, яка підкреслює одеський стиль і додає простору відчуття статусності. Меблі та техніка майже всі залишаються новим власникам — зокрема шафи-купе, ліжка, кухонний гарнітур і побутова техніка. Кухня обладнана духовкою, газовою плитою, пральною машиною та холодильником. Санвузол виконаний у світлих тонах, встановлено сучасну сантехніку, душову кабіну та бойлер.

Вартість квартири становить 65 тисяч доларів США. Оселя підійде як для комфортного життя, так і для здачі в оренду — завдяки локації біля центру та стабільному попиту в цьому районі.

