Продажа квартиры возле Привоза в Одессе с ремонтом с ремонтом

В Одессе выставили на продажу квартиру в историческом районе рядом с рынком "Привоз". Дом сочетает аутентичные детали старого города и капитальный ремонт. Высокие потолки с лепниной сохранили, а все коммуникации полностью обновили.

Что предлагают

В Одессе продать квартиру расположенную на улице Ватутина, неподалеку от "Привоза". Это второй этаж двухэтажного дома. Над жильем есть чердак, который добавляет теплоизоляции и может стать запасом пространства на будущее. Рядом — рынок, парк и удобная транспортная развязка. Общая площадь квартиры составляет 62 квадратных метра.

Планировка предусматривает две отдельные спальни, просторную кухню-гостиную, совмещенный санузел и застекленный балкон. В квартире сделали капитальный ремонт с полной заменой электрики и труб. Отдельное внимание уделили интерьеру. На потолках восстановили классическую лепнину, которая подчеркивает одесский стиль и добавляет пространству ощущение статусности. Мебель и техника почти вся остается новым владельцам — в том числе шкафы-купе, кровати, кухонный гарнитур и бытовая техника. Кухня оборудована духовкой, газовой плитой, стиральной машиной и холодильником. Санузел выполнен в светлых тонах, установлена современная сантехника, душевая кабина и бойлер.

Стоимость квартиры составляет 65 тысяч долларов США. Жилье подойдет как для комфортной жизни, так и для сдачи в аренду — благодаря локации возле центра и стабильному спросу в этом районе.

