Двухуровневая 9-комнатная квартира в центре Одессы

Квартира-музей за миллион долларов в Одессе — что предлагают
В центре Одессы на улице Европейской выставили на продажу роскошную 9-комнатную квартиру площадью 540 м². Жилье расположено в доме-памятнике архитектуры и оформлено в стиле барокко с позолотой, фресками и хрустальными люстрами. Квартира имеет сауну, джакузи и мебель на заказ.
Видео с осмотром распространяется в соцсетях.
Что предлагают
Большая двухуровневая квартира находится на пересечении улиц Дерибасовской и Европейской. На первом уровне расположены три спальни, большая гостиная с рабочим камином, гардеробная, кухня-столовая площадью 37 м² и два санузла. Второй уровень включает еще три спальни, кабинет, дополнительный санузел, а также зону отдыха с сауной и джакузи. Квартира оборудована хозяйственным помещением для хранения вещей.
Интерьер выполнен в дворцовом стиле: стены и потолки украшены лепниной с позолотой, художественные фрески и хрустальные люстры, зеркала в золотых рамах, классические колонны и декоративные панно. Мебель из темного дерева изготовлена на заказ. Ванная зона оформлена мрамором, установлена большая джакузи и колонны. Квартира имеет индивидуальное отопление и большие окна, которые обеспечивают естественный свет.
Объект доступен для покупки с возможностью оформления кредита через агентство недвижимости. Ведь и цена за жилье впечатляет. Продавец хочет получить 1 миллион 100 тысяч долларов.
Реакция соцсетей
Пользователи соцсетей отреагировали на объект неоднозначно. Многие отметили, что квартира выглядит как музей или дворец, кто-то шутил о ее чрезмерной роскоши, а другие выражали скепсис относительно реальной стоимости и практичности такого жилья.
