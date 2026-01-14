Видео
Главная Одесса Квартира-музей за миллион долларов в Одессе — что предлагают

Квартира-музей за миллион долларов в Одессе — что предлагают

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 13:40
Двухуровневая 9-комнатная квартира в центре Одессы
Комната в квартире. Фото: Аталанта

В центре Одессы на улице Европейской выставили на продажу роскошную 9-комнатную квартиру площадью 540 м². Жилье расположено в доме-памятнике архитектуры и оформлено в стиле барокко с позолотой, фресками и хрустальными люстрами. Квартира имеет сауну, джакузи и мебель на заказ.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Читайте также:
@natali_realtor_odesa

Квартира 10 комнат.Индивидуальное отопление .2 этажа супер локация.Подробности по телефону 0974450308 Наталья#квартираводессе #продажнерухомости #деребасовская #центр#классика

♬ вальс цветов 1 - VAL PVN

Что предлагают

Большая двухуровневая квартира находится на пересечении улиц Дерибасовской и Европейской. На первом уровне расположены три спальни, большая гостиная с рабочим камином, гардеробная, кухня-столовая площадью 37 м² и два санузла. Второй уровень включает еще три спальни, кабинет, дополнительный санузел, а также зону отдыха с сауной и джакузи. Квартира оборудована хозяйственным помещением для хранения вещей.

Интерьер выполнен в дворцовом стиле: стены и потолки украшены лепниной с позолотой, художественные фрески и хрустальные люстры, зеркала в золотых рамах, классические колонны и декоративные панно. Мебель из темного дерева изготовлена на заказ. Ванная зона оформлена мрамором, установлена большая джакузи и колонны. Квартира имеет индивидуальное отопление и большие окна, которые обеспечивают естественный свет.

Объект доступен для покупки с возможностью оформления кредита через агентство недвижимости. Ведь и цена за жилье впечатляет. Продавец хочет получить 1 миллион 100 тысяч долларов.

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей отреагировали на объект неоднозначно. Многие отметили, что квартира выглядит как музей или дворец, кто-то шутил о ее чрезмерной роскоши, а другие выражали скепсис относительно реальной стоимости и практичности такого жилья.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают двухкомнатную квартиру за 24 тысячи долларов. Также мы писали, что на продажу выставили комнату в коммунальной квартире на Дерибасовской.

Одесса недвижимость Одесская область Новости Одессы продажа квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
