Дворівнева 9‑кімнатна квартира в центрі Одеси

У центрі Одеси на вулиці Європейській виставили на продаж розкішну 9‑кімнатну квартиру площею 540 м². Житло розташоване у будинку‑пам’ятці архітектури та оформлене у стилі бароко з позолотою, фресками та кришталевими люстрами. Квартира має сауну, джакузі та меблі на замовлення.

Що пропонують

Велика дворівнева квартира знаходиться на перетині вулиць Дерибасівської та Європейської. На першому рівні розташовані три спальні, велика вітальня з робочим каміном, гардеробна, кухня‑їдальня площею 37 м² та два санвузли. Другий рівень включає ще три спальні, кабінет, додатковий санвузол, а також зону відпочинку з сауною та джакузі. Квартира обладнана господарським приміщенням для зберігання речей.

Інтер’єр виконаний у палацовому стилі: стіни та стелі прикрашені ліпниною з позолотою, художні фрески та кришталеві люстри, дзеркала у золотих рамах, класичні колони та декоративні панно. Меблі з темного дерева виготовлені на замовлення. Ванна зона оформлена мармуром, встановлена велика джакузі та колони. Квартира має індивідуальне опалення та великі вікна, які забезпечують природне світло.

Об’єкт доступний для покупки з можливістю оформлення кредиту через агентство нерухомості. Адже й ціна за житло вражає. Продавець хоче отримати 1 мільйон 100 тисяч доларів.

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж відреагували на об’єкт неоднозначно. Багато хто відзначив, що квартира виглядає як музей або палац, хтось жартував про її надмірну розкіш, а інші висловлювали скепсис щодо реальної вартості та практичності такого житла.

