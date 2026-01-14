Відео
Головна Одеса Квартира-музей за мільйон доларів в Одесі — що пропонують

Квартира-музей за мільйон доларів в Одесі — що пропонують

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 13:40
Дворівнева 9‑кімнатна квартира в центрі Одеси
Кімната в квартирі. Фото: Аталанта

У центрі Одеси на вулиці Європейській виставили на продаж розкішну 9‑кімнатну квартиру площею 540 м². Житло розташоване у будинку‑пам’ятці архітектури та оформлене у стилі бароко з позолотою, фресками та кришталевими люстрами. Квартира має сауну, джакузі та меблі на замовлення.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

@natali_realtor_odesa

Квартира 10 комнат.Индивидуальное отопление .2 этажа супер локация.Подробности по телефону 0974450308 Наталья#квартираводессе #продажнерухомості #деребасовская #центр#класика

♬ вальс цветов 1 - VAL PVN

Що пропонують

Велика дворівнева квартира знаходиться на перетині вулиць Дерибасівської та Європейської. На першому рівні розташовані три спальні, велика вітальня з робочим каміном, гардеробна, кухня‑їдальня площею 37 м² та два санвузли. Другий рівень включає ще три спальні, кабінет, додатковий санвузол, а також зону відпочинку з сауною та джакузі. Квартира обладнана господарським приміщенням для зберігання речей.

Інтер’єр виконаний у палацовому стилі: стіни та стелі прикрашені ліпниною з позолотою, художні фрески та кришталеві люстри, дзеркала у золотих рамах, класичні колони та декоративні панно. Меблі з темного дерева виготовлені на замовлення. Ванна зона оформлена мармуром, встановлена велика джакузі та колони. Квартира має індивідуальне опалення та великі вікна, які забезпечують природне світло.

Об’єкт доступний для покупки з можливістю оформлення кредиту через агентство нерухомості. Адже й ціна за житло вражає. Продавець хоче отримати 1 мільйон 100 тисяч доларів.

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж відреагували на об’єкт неоднозначно. Багато хто відзначив, що квартира виглядає як музей або палац, хтось жартував про її надмірну розкіш, а інші висловлювали скепсис щодо реальної вартості та практичності такого житла.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають двокімнатну квартиру за 24 тисячі доларів. Також ми писали, що на продаж виставили кімнату у комунальній квартирі на Дерибасівській.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
