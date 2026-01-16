Видео
Квартира напротив одесского горсада с большой террасой — цена

Дата публикации 16 января 2026 16:23
Продажа квартиры с террасой в центре Одессы
Городской сад в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В самом сердце Одессы выставили на продажу просторную квартиру с большой террасой. Жилье расположено напротив Дерибасовской и Городского сада. Квартира светлая, двусторонняя и с автономным отоплением.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Читайте также:

Что предлагают

В центре Одессы продают квартиру площадью 100 квадратных метров с террасой на 40 квадратов. Жилье расположено в доме возле Дерибасовской и Городского сада, но все окна выходят в тихий внутренний двор. Квартира двухсторонняя, с высокими потолками и большими окнами. Планировка включает просторную гостиную, отдельную спальню, кухню с обеденной зоной и гардеробную комнату.

В квартире установлен двухконтурный газовый котел, поэтому отопление автономное. Интерьер выполнен в светлых тонах, межкомнатные двери — из натурального дерева. Есть совмещенный санузел с ванной и отдельная постирочная.

Главная особенность квартиры — большая терраса. Она облицована плиткой, имеет кованые элементы и выходит во внутренний двор. Владельцы отмечают, что это редкий вариант для исторического центра города. Цена квартиры составляет 170 тысяч долларов США.

Напомним, мы сообщали, что возле легендарного одесского "Привоза" продается кввартира. Также мы писали, что в Одессе продают двухкомнатное жилье за более 20 тысяч долларов.

