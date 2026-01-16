Продажа квартиры с террасой в центре Одессы

Городской сад в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В самом сердце Одессы выставили на продажу просторную квартиру с большой террасой. Жилье расположено напротив Дерибасовской и Городского сада. Квартира светлая, двусторонняя и с автономным отоплением.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

В центре Одессы продают квартиру площадью 100 квадратных метров с террасой на 40 квадратов. Жилье расположено в доме возле Дерибасовской и Городского сада, но все окна выходят в тихий внутренний двор. Квартира двухсторонняя, с высокими потолками и большими окнами. Планировка включает просторную гостиную, отдельную спальню, кухню с обеденной зоной и гардеробную комнату.

В квартире установлен двухконтурный газовый котел, поэтому отопление автономное. Интерьер выполнен в светлых тонах, межкомнатные двери — из натурального дерева. Есть совмещенный санузел с ванной и отдельная постирочная.

Главная особенность квартиры — большая терраса. Она облицована плиткой, имеет кованые элементы и выходит во внутренний двор. Владельцы отмечают, что это редкий вариант для исторического центра города. Цена квартиры составляет 170 тысяч долларов США.

