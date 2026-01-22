Відео
Україна
Головна Одеса Квартира у центрі Одеси біля ринку Привоз — яка ціна

Квартира у центрі Одеси біля ринку Привоз — яка ціна

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 14:06
Продаж однокімнатної квартири в центрі Одеси за 27 тисяч
Будинок, в якому продають житло. Фото: скриншот із Google Maps

В історичному центрі Одеси з’явилася у продажу однокімнатна квартира з нетипово низькою ціною. Житло розташоване у будинку на зручному другому поверсі. Квартира має автономне газове опалення, яке працює без електрики.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:

Що пропонують

В Одесі продають квартиру у центрі Одеси. Йдеться про однокімнатне житло площею 41 квадратний метр на перехресті вулиць Преображенської та Пантелеймонівської. Це самий центр міста, поруч із ринком "Привоз" та ключовими транспортними маршрутами. Квартира розташована на другому поверсі міцного будинку з бетонними сходами. Житлова кімната простора, з високими стелями та виходом на засклений балкон. З вікон відкривається вид на Пантелеймонівську вулицю.

Кухня окрема й світла, з вікном. У ній встановлені газова плита, мийка, шафи, а також індивідуальний газовий котел і газова колонка для підігріву води. Опалення працює без електрики, що додає автономності. Санвузол суміщений, обладнаний ванною, унітазом і раковиною. У передпокої є вбудовані дерев’яні шафи для зберігання речей.

Загалом квартира у житловому стані, але ремонт і меблі потребують оновлення. Ціна об’єкта становить 27 тисяч доларів США, що є нетипово низьким показником для квартир такого формату в центрі Одеси.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує оренда житла у центрі Одеси в елітному будинку. Також ми писали, що в Одесі продають цікаву квартиру-будинок з подарунком.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
