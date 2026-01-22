Продаж однокімнатної квартири в центрі Одеси за 27 тисяч

Будинок, в якому продають житло. Фото: скриншот із Google Maps

В історичному центрі Одеси з’явилася у продажу однокімнатна квартира з нетипово низькою ціною. Житло розташоване у будинку на зручному другому поверсі. Квартира має автономне газове опалення, яке працює без електрики.

Що пропонують

В Одесі продають квартиру у центрі Одеси. Йдеться про однокімнатне житло площею 41 квадратний метр на перехресті вулиць Преображенської та Пантелеймонівської. Це самий центр міста, поруч із ринком "Привоз" та ключовими транспортними маршрутами. Квартира розташована на другому поверсі міцного будинку з бетонними сходами. Житлова кімната простора, з високими стелями та виходом на засклений балкон. З вікон відкривається вид на Пантелеймонівську вулицю.

Кухня окрема й світла, з вікном. У ній встановлені газова плита, мийка, шафи, а також індивідуальний газовий котел і газова колонка для підігріву води. Опалення працює без електрики, що додає автономності. Санвузол суміщений, обладнаний ванною, унітазом і раковиною. У передпокої є вбудовані дерев’яні шафи для зберігання речей.

Загалом квартира у житловому стані, але ремонт і меблі потребують оновлення. Ціна об’єкта становить 27 тисяч доларів США, що є нетипово низьким показником для квартир такого формату в центрі Одеси.

