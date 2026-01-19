Продаж 4-кімнатної квартири в центрі Одеси

Будинок, в якому продають квартиру. Фото: скриншот з відео

У центрі Одеси виставили на продаж простору чотирикімнатну квартиру в будинку-пам’ятці архітектури. Житло розташоване на середньому поверсі та має двостороннє планування. Квартира у хорошому стані, з автономним опаленням і меблями.

Що пропонують

Квартира розташована на вулиці Софіївській, у будинку, який має статус пам’ятки архітектури та проходить повну реставрацію. Вона знаходиться на третьому поверсі та має чисту й доглянуту парадну з мармуровими сходами та додатковими вхідними дверима. Планування двостороннє. Перша кімната — простора та світла, з якісним паркетом, який не скрипить, і вікнами на Софіївську. Друга кімната виходить у двір, у ній встановлені італійські меблі, які залишаються новим власникам, а також кондиціонер і декоративна ліпнина. Третя кімната має правильну форму та вікно на Софіївську, тут також збережені елементи ліпнини. Четверта кімната — з балконом на вулицю, обладнаним ґратами для безпеки. Усі кімнати добре освітлені та збережені в охайному стані.

Санвузол суміщений, площею близько 8 квадратних метрів, із душовою кабіною. Кухня виконана з дубових меблів, встановлений двоконтурний котел для автономного опалення. Є великий закритий балкон у двір, обшитий дерев’яною вагонкою, з радіатором опалення та кондиціонером. Загальна площа квартири становить 123 квадратні метри. У квартирі залишається все наповнення. Заявлена ціна — 125 тисяч доларів США.

