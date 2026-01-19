Видео
Квартира в историческом доме в Одессе — более 1000 дол. за метр

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 14:13
Продажа 4-комнатной квартиры в центре Одессы
Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из видео

В центре Одессы выставили на продажу просторную четырехкомнатную квартиру в доме-памятнике архитектуры. Жилье расположено на среднем этаже и имеет двустороннюю планировку. Квартира в хорошем состоянии, с автономным отоплением и мебелью.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

Квартира расположена на улице Софиевской, в доме, который имеет статус памятника архитектуры и проходит полную реставрацию. Она находится на третьем этаже и имеет чистую и ухоженную парадную с мраморной лестницей и дополнительной входной дверью. Планировка двусторонняя. Первая комната — просторная и светлая, с качественным паркетом, который не скрипит, и окнами на Софиевскую. Вторая комната выходит во двор, в ней установлена итальянская мебель, которая остается новым владельцам, а также кондиционер и декоративная лепнина. Третья комната имеет правильную форму и окно на Софиевскую, здесь также сохранены элементы лепнины. Четвертая комната — с балконом на улицу, оборудованным решетками для безопасности. Все комнаты хорошо освещены и сохранены в опрятном состоянии.

Санузел совмещенный, площадью около 8 квадратных метров, с душевой кабиной. Кухня выполнена из дубовой мебели, установлен двухконтурный котел для автономного отопления. Есть большой закрытый балкон во двор, обшитый деревянной вагонкой, с радиатором отопления и кондиционером. Общая площадь квартиры составляет 123 квадратных метра. В квартире остается все наполнение. Заявленная цена — 125 тысяч долларов США.

Напомним, мы сообщали, в напротив одесского Городского сада продают квартиру с большой террасой. Также мы писали, что в Одессе выставили на продажу двухуровневую кварттиру за более миллиона долларов.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
