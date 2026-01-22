Видео
Україна
Квартира в центре Одессы возле рынка Привоз — какая цена

Дата публикации 22 января 2026 14:06
Продажа однокомнатной квартиры в центре Одессы за 27 тысяч в сутки в центре Одессы
Дом, в котором продают жилье. Фото: скриншот из Google Maps

В историческом центре Одессы появилась в продаже однокомнатная квартира с нетипично низкой ценой. Жилье расположено в доме на удобном втором этаже. Квартира имеет автономное газовое отопление, которое работает без электричества.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

В Одессе продают квартиру в центре Одессы. Речь идет об однокомнатном жилье площадью 41 квадратный метр на перекрестке улиц Преображенской и Пантелеймоновской. Это самый центр города, рядом с рынком "Привоз" и ключевыми транспортными маршрутами. Квартира расположена на втором этаже крепкого дома с бетонной лестницей. Жилая комната просторная, с высокими потолками и выходом на застекленный балкон. Из окон открывается вид на Пантелеймоновскую улицу.

Кухня отдельная и светлая, с окном. В ней установлены газовая плита, мойка, шкафы, а также индивидуальный газовый котел и газовая колонка для подогрева воды. Отопление работает без электричества, что добавляет автономности. Санузел совмещен, оборудован ванной, унитазом и раковиной. В прихожей есть встроенные деревянные шкафы для хранения вещей.

В целом квартира в жилом состоянии, но ремонт и мебель нуждаются в обновлении. Цена объекта составляет 27 тысяч долларов США, что является нетипично низким показателем для квартир такого формата в центре Одессы.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит аренда жилья в центре Одессы в элитном доме. Также мы писали, что в Одессе продают интересную квартиру-дом с подарком.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
