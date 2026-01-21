Аренда элитной квартиры в центре Одессы на Дерибасовской в центре Одессы

Дом, в котором сдают квартиру. Фото: скриншот из Google Maps

В самом центре Одессы, на улице Дерибасовской, сдается в аренду просторная квартира. Помещение расположено в начале главной пешеходной улицы города и имеет вид прямо на исторический центр. Квартира большая, с автономным отоплением.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

@politovski 🏛 Аренда роскошной квартиры на Дерибасовской 📍 Самый центр Одессы - ул. Дерибасовская Элитная квартира в доме с мраморной парадной 📐 Площадь - 300 м² ✨ Планировка и преимущества: 🛏 4 отдельные спальни 🎱 Бильярдная 🛋 Просторный зал 🍽 Отдельная кухня 🚿 2 санузла 🌿 2 балкона, один из них - огромный, с выходом из квартиры 💧 Бак для воды 500 литров 🔥 Автономное отопление и горячая вода 🏛 Престижный дом, статусные соседи 💎 Квартира идеально подойдет для комфортной жизни в самом сердце города, для семьи или представительской аренды 💰 Цена: 1200 $ в месяц 📞 +380935346130 #аренда #одесса #квартира #риелтор #недвижимость ♬ оригинальный звук - Евгений Риэлтор 🌐 Garna.Net

Что предлагают

В Одессе появилось предложение аренды элитной квартиры на улице Дерибасовской, 5. Общая площадь жилья — около 300 квадратных метров. Квартира расположена в престижном доме с мраморной парадной. Планировка включает шесть комнат. В квартире есть четыре отдельные спальни, просторный зал и большая бильярдная. Отдельная кухня совмещена с обеденной зоной, установлены газовая плита и духовка.

Для комфорта жильцов предусмотрено два санузла, ванная комната с джакузи, душевая кабина и отдельный гостевой санузел. В квартире также несколько гардеробных и кладовых помещений. Особенностью жилья являются два балкона. Один из них — длинный и просторный, с выходом из квартиры и панорамным видом на Дерибасовскую. Второй балкон выходит в тихий внутренний двор.

Квартира имеет автономное отопление с двухконтурным котлом, постоянную горячую воду и запас воды в баке на 500 литров. Стоимость аренды составляет 1200 долларов США в месяц.

