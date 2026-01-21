Оренда елітної квартири в центрі Одеси на Дерибасівській

Будинок, в якому здають квартиру. Фото: скриншот із Google Maps

У самому центрі Одеси, на вулиці Дерибасівській, здають в оренду простору квартиру. Помешкання розташоване на початку головної пішохідної вулиці міста та має вид просто на історичний центр. Квартира велика, з автономним опаленням.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

В Одесі з’явилася пропозиція оренди елітної квартири на вулиці Дерибасівській, 5. Загальна площа житла — близько 300 квадратних метрів. Квартира розташована в престижному будинку з мармуровою парадною. Планування включає шість кімнат. У квартирі є чотири окремі спальні, просторий зал і велика більярдна. Окрема кухня поєднана з обідньою зоною, встановлені газова плита та духовка.

Для комфорту мешканців передбачено два санвузли, ванна кімната з джакузі, душова кабіна та окремий гостьовий санвузол. У квартирі також кілька гардеробних і кладових приміщень. Особливістю житла є два балкони. Один із них — довгий і просторий, з виходом із квартири та панорамним видом на Дерибасівську. Другий балкон виходить у тихий внутрішній двір.

Квартира має автономне опалення з двоконтурним котлом, постійну гарячу воду та запас води в баку на 500 літрів. Вартість оренди становить 1200 доларів США на місяць.

