Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Оренда великої квартири в центрі Одеси — яка ціна

Оренда великої квартири в центрі Одеси — яка ціна

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 14:25
Оренда елітної квартири в центрі Одеси на Дерибасівській
Будинок, в якому здають квартиру. Фото: скриншот із Google Maps

У самому центрі Одеси, на вулиці Дерибасівській, здають в оренду простору квартиру. Помешкання розташоване на початку головної пішохідної вулиці міста та має вид просто на історичний центр. Квартира велика, з автономним опаленням.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Реклама
Читайте також:
@politovski

🏛 Аренда роскошной квартиры на Дерибасовской 📍 Самый центр Одессы — ул. Дерибасовская Элитная квартира в доме с мраморной парадной 📐 Площадь — 300 м² ✨ Планировка и преимущества: 🛏 4 отдельные спальни 🎱 Бильярдная 🛋 Просторный зал 🍽 Отдельная кухня 🚿 2 санузла 🌿 2 балкона, один из них — огромный, с выходом из квартиры 💧 Бак для воды 500 литров 🔥 Автономное отопление и горячая вода 🏛 Престижный дом, статусные соседи 💎 Квартира идеально подойдёт для комфортной жизни в самом сердце города, для семьи или представительской аренды. 💰 Цена: 1200 $ в месяц 📞 +380935346130 #аренда #одесса #квартира #риелтор #недвижимость

♬ оригинальный звук - Евгений Риелтор 🌐 Garna.Net

Що пропонують

В Одесі з’явилася пропозиція оренди елітної квартири на вулиці Дерибасівській, 5. Загальна площа житла — близько 300 квадратних метрів. Квартира розташована в престижному будинку з мармуровою парадною. Планування включає шість кімнат. У квартирі є чотири окремі спальні, просторий зал і велика більярдна. Окрема кухня поєднана з обідньою зоною, встановлені газова плита та духовка.

Для комфорту мешканців передбачено два санвузли, ванна кімната з джакузі, душова кабіна та окремий гостьовий санвузол. У квартирі також кілька гардеробних і кладових приміщень. Особливістю житла є два балкони. Один із них — довгий і просторий, з виходом із квартири та панорамним видом на Дерибасівську. Другий балкон виходить у тихий внутрішній двір.

Квартира має автономне опалення з двоконтурним котлом, постійну гарячу воду та запас води в баку на 500 літрів. Вартість оренди становить 1200 доларів США на місяць.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в історичному будинку в Одесі продають цікаву квартиру. Також ми писали, що в центрі, серед багатоквартирних будинків, продають окреме приватне житло.

Одеса нерухомість Одеська область оренда Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації