Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Окремий будинок у центрі Одеси плюс подарунок — яка вартість

Окремий будинок у центрі Одеси плюс подарунок — яка вартість

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 17:47
Продаж трикімнатної квартири в центрі Одеси з гаражем
Житло, яке продають в Одесі. Фото: скриншот з відео

В центрі Одеси виставили на продаж трикімнатну квартиру, яка фактично є окремим будинком. Об’єкт розташований неподалік вулиці Грецької та парку Шевченка. Житло має автономне газове опалення та закриту дворову територію.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Реклама
Читайте також:
@tatyana_realtor_anslon

Трехкомнатная квартира в центре Одессы, по факту отдельностоящий дом 2000 года постройки. Автономное газовое отопление, 3 раздельные комнаты и гараж в подарок🎁. Ремонт нужен. Общая площадь 52 м2 цена 59 тыс дол @Недвижимость Одесса/риелтор @Недвижимость Одесса/риелтор @Недвижимость Одесса/риелтор #купитьквартируодесса #квартираодессапродам #одессаквартирацентр #одесса #одессаквартира

♬ оригинальный звук - Недвижимость Одесса/риелтор

Що пропонують

Нерухомість розташована у дворі багатоквартирних будинків у центрі Одеси, поблизу провулка Юрія Олеші. Наприкінці провулка відкривається вид на море, а до парку Шевченка — кілька хвилин пішки. За документами це трикімнатна квартира, але фактично — окремо розташований будинок 2000 року побудови. Загальна площа становить 52 квадратні метри. Планування передбачає три окремі кімнати, кухню та суміщений санвузол. Помешкання потребує ремонту.

У квартирі встановлено двоконтурний газовий котел, що забезпечує автономне опалення. Вікна виходять у двір. Територія повністю закрита, що нетипово для центральної частини міста. Разом із квартирою пропонують гараж, який розташований навпроти будинку. Окремого права власності на нього немає — користування оформлене за договором із ЖЕКом. Гараж заявлений як бонус до основного об’єкта. Вартість трикімнатної квартири з гаражем у центрі Одеси — 59 тисяч доларів США.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають квартиру в історичному будинку. Також ми писали, що на продаж виставили житло навпроти міського саду.

 

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації