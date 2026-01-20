Продаж трикімнатної квартири в центрі Одеси з гаражем

Житло, яке продають в Одесі. Фото: скриншот з відео

В центрі Одеси виставили на продаж трикімнатну квартиру, яка фактично є окремим будинком. Об’єкт розташований неподалік вулиці Грецької та парку Шевченка. Житло має автономне газове опалення та закриту дворову територію.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

Нерухомість розташована у дворі багатоквартирних будинків у центрі Одеси, поблизу провулка Юрія Олеші. Наприкінці провулка відкривається вид на море, а до парку Шевченка — кілька хвилин пішки. За документами це трикімнатна квартира, але фактично — окремо розташований будинок 2000 року побудови. Загальна площа становить 52 квадратні метри. Планування передбачає три окремі кімнати, кухню та суміщений санвузол. Помешкання потребує ремонту.

У квартирі встановлено двоконтурний газовий котел, що забезпечує автономне опалення. Вікна виходять у двір. Територія повністю закрита, що нетипово для центральної частини міста. Разом із квартирою пропонують гараж, який розташований навпроти будинку. Окремого права власності на нього немає — користування оформлене за договором із ЖЕКом. Гараж заявлений як бонус до основного об’єкта. Вартість трикімнатної квартири з гаражем у центрі Одеси — 59 тисяч доларів США.

