Продаж трикімнатної квартири в центрі Одеси з гаражем

Окремий будинок у центрі Одеси плюс подарунок — яка вартість
В центрі Одеси виставили на продаж трикімнатну квартиру, яка фактично є окремим будинком. Об’єкт розташований неподалік вулиці Грецької та парку Шевченка. Житло має автономне газове опалення та закриту дворову територію.
Відео з оглядом шириться у соцмережах.
@tatyana_realtor_anslon
Трехкомнатная квартира в центре Одессы, по факту отдельностоящий дом 2000 года постройки. Автономное газовое отопление, 3 раздельные комнаты и гараж в подарок🎁. Ремонт нужен. Общая площадь 52 м2 цена 59 тыс дол @Недвижимость Одесса/риелтор @Недвижимость Одесса/риелтор @Недвижимость Одесса/риелтор #купитьквартируодесса #квартираодессапродам #одессаквартирацентр #одесса #одессаквартира♬ оригинальный звук - Недвижимость Одесса/риелтор
Що пропонують
Нерухомість розташована у дворі багатоквартирних будинків у центрі Одеси, поблизу провулка Юрія Олеші. Наприкінці провулка відкривається вид на море, а до парку Шевченка — кілька хвилин пішки. За документами це трикімнатна квартира, але фактично — окремо розташований будинок 2000 року побудови. Загальна площа становить 52 квадратні метри. Планування передбачає три окремі кімнати, кухню та суміщений санвузол. Помешкання потребує ремонту.
У квартирі встановлено двоконтурний газовий котел, що забезпечує автономне опалення. Вікна виходять у двір. Територія повністю закрита, що нетипово для центральної частини міста. Разом із квартирою пропонують гараж, який розташований навпроти будинку. Окремого права власності на нього немає — користування оформлене за договором із ЖЕКом. Гараж заявлений як бонус до основного об’єкта. Вартість трикімнатної квартири з гаражем у центрі Одеси — 59 тисяч доларів США.
Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають квартиру в історичному будинку. Також ми писали, що на продаж виставили житло навпроти міського саду.
Читайте Новини.LIVE!