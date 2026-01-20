Видео
Отдельный дом в центре Одессы плюс подарок — какая стоимость

20 января 2026
Продажа трехкомнатной квартиры в центре Одессы с гаражом в центре Одессы
Жилье, которое продают в Одессе. Фото: скриншот из видео

В центре Одессы выставили на продажу трехкомнатную квартиру, которая фактически является отдельным домом. Объект расположен недалеко от улицы Греческой и парка Шевченко. Жилье имеет автономное газовое отопление и закрытую дворовую территорию.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

Недвижимость расположена во дворе многоквартирных домов в центре Одессы, вблизи переулка Юрия Олеши. В конце переулка открывается вид на море, а до парка Шевченко — несколько минут пешком. По документам это трехкомнатная квартира, но фактически — отдельно стоящий дом 2000 года постройки. Общая площадь составляет 52 квадратных метра. Планировка предусматривает три отдельные комнаты, кухню и совмещенный санузел. Помещение нуждается в ремонте.

В квартире установлен двухконтурный газовый котел, обеспечивающий автономное отопление. Окна выходят во двор. Территория полностью закрыта, что нетипично для центральной части города. Вместе с квартирой предлагают гараж, который расположен напротив дома. Отдельного права собственности на него нет — пользование оформлено по договору с ЖЭКом. Гараж заявлен как бонус к основному объекту. Стоимость трехкомнатной квартиры с гаражом в центре Одессы — 59 тысяч долларов США.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают квартиру в историческом доме. Также мы писали, что на продажу выставили жилье напротив городского сада.

 

