Референдум о территории и выборы в Одессе: заявление Осауленко

Вопрос территориальной целостности Украины не может быть решён в одностороннем порядке одним политиком, поскольку это исключительное право народа. Для легитимизации любых мирных договорённостей стране необходим всеукраинский референдум. Только прямое волеизъявление граждан позволит окончательно закрыть споры о том, что сегодня важнее — земля или человеческие жизни.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявила депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко.

Единственный законный путь

Согласно 73-й статье Конституции Украины, любые изменения территории государства должны утверждаться исключительно на всеукраинском референдуме. Депутат подчеркивает, что сегодня власть и общество опасаются этого вопроса, поскольку он чрезвычайно болезненный и сложный. Однако без привлечения голоса каждого гражданина любые международные переговоры относительно границ могут оказаться за пределами правового поля. По мнению политика, именно люди должны дать мандат доверия на принятие таких судьбоносных решений, чтобы снять ответственность с отдельных должностных лиц.

"Без всеукраинского референдума любые вопросы, переговоры и подписание каких-то мирных соглашений относительно территорий, я считаю, являются незаконными", — подчеркнула Светлана Осауленко.

Необходимость обновления власти

Помимо вопроса территорий, на повестке дня остро стоит необходимость проведения выборов, к которым Одесса уже начинает внутренне готовиться. Общество чувствует усталость от старых лиц, поэтому запрос на новые идеи и кадры растет с каждым днем, особенно в неоккупированных регионах. Проведение избирательного процесса позволит гражданам делегировать полномочия тем, кому они действительно доверяют в этот сложнейший период. Это поможет сформировать легитимную власть, способную решать вопросы выживания государства на международном уровне.

"Люди должны дать доверие тому или иному лицу, тем или иным парламентариям для того, чтобы решать эти сверхсложные процессы за все государство", — отметила депутат.

Усталость общества

Ситуация в Одессе остается напряженной не только из-за политики, но и из-за ежедневных бытовых трудностей, в частности катастрофического состояния с энергоснабжением. Эта зима стала настоящим экзаменом для местного самоуправления, высветив проблемы с подготовкой ОСМД и отсутствием генераторов во многих домах. Люди истощены неопределенностью, погодными условиями и постоянными отключениями света, что иногда приводит даже к протестным настроениям. В таких условиях местная власть нуждается в перезагрузке, чтобы эффективно отвечать на запросы жителей и решать кризисные ситуации.

"Я уже чувствую такой нерв общества, что выборы нужны, выборы в местные советы. Потому что я бы сказала, что уже все устали друг от друга, и нужны и новые люди, и новые идеи", — пояснила Светлана Осауленко.

Напомним, мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для проведения выборов в Украине необходимо как минимум двухмесячное прекращение огня со стороны России. По его словам, без гарантий безопасности организовать избирательный процесс невозможно.

Также мы писали, что в Украине продолжается работа над законопроектом о выборах после войны. Он готов на 2/3. Вероятно, в апреле можно будет увидеть финальный результат. Разработка законопроекта затянулась из-за того, что специфика послевоенного общества требует доработки многих моментов.