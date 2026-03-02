Референдум про території та вибори в Одесі: заява Осауленко

Коробка для бюлетнів. Фото ілюстративне: ГолосUA

Питання територіальної цілісності України не може вирішуватися одноосібно жодним політиком, адже це виключне право народу. Країні потрібен всеукраїнський референдум для легітимізації будь-яких мирних угод. Лише пряме народовладдя допоможе поставити крапку в дискусіях про те, що сьогодні є пріоритетом — земля чи людські життя.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявила депутатка Одеської міської ради Світлана Осауленко.

Єдиний законний шлях

Згідно з 73-ю статтею Конституції України, будь-які зміни території держави мають затверджуватися виключно на всеукраїнському референдумі. Депутатка наголошує, що сьогодні влада та суспільство побоюються цього питання, оскільки воно є надзвичайно болючим і складним. Проте без залучення голосу кожного громадянина будь-які міжнародні перемовини стосовно кордонів можуть опинитися поза межами правового поля. На думку політикині, саме люди повинні дати мандат довіри на прийняття таких доленосних рішень, щоб зняти відповідальність з окремих посадовців.

"Без всеукраїнського референдуму будь-які питання, перемовини й підписання якихось мирних угод стосовно територій, я вважаю, є незаконними", — підкреслила Світлана Осауленко.

Необхідність оновлення влади

Окрім питання територій, на порядку денному гостро стоїть необхідність проведення виборів, до яких Одеса вже починає внутрішньо готуватися. Суспільство відчуває втому від старих облич, тому запит на нові ідеї та кадри зростає з кожним днем, особливо в неокупованих регіонах. Проведення виборчого процесу дозволить громадянам делегувати повноваження тим, кому вони дійсно довіряють у цей надскладний період. Це допоможе сформувати легітимну владу, здатну вирішувати питання виживання держави на міжнародному рівні.

"Люди повинні дати довіру тій чи іншій особі, тим чи іншим парламентарям для того, щоб вирішувати ці надскладні процеси за всю державу", — зазначила депутатка.

Втома суспільства

Ситуація в Одесі залишається напруженою не лише через політику, а й через щоденні побутові труднощі, зокрема катастрофічний стан із енергопостачанням. Ця зима стала справжнім іспитом для місцевого самоврядування, висвітливши проблеми з підготовкою ОСББ та відсутністю генераторів у багатьох будинках. Люди виснажені невизначеністю, погодними умовами та постійними відключеннями світла, що іноді призводить навіть до протестних настроїв. У таких умовах місцева влада потребує перезавантаження, щоб ефективно відповідати на запити мешканців та вирішувати кризові ситуації.

"Я вже відчуваю такий нерв суспільства, що вибори потрібні, вибори до місцевих рад. Бо я б сказала, що вже всі втомились один від одного, і потрібні і нові люди, і нові ідеї", — пояснила Світлана Осауленко.

Нагадаємо, ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що для проведення виборів в Україні необхідне щонайменше двомісячне припинення вогню з боку Росії. За його словами, без гарантій безпеки організувати виборчий процес неможливо.

Також ми писали, що в Україні триває робота над законопроєктом про вибори після війни. Він готовий на 2/3. Ймовірно, у квітні можна буде побачити фінальний результат. Розробка законопроєкту затягнулася через те, що специфіка повоєнного суспільства вимагає допрацювання багато моментів.