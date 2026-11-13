Одесский СИЗО. Фото иллюстративное: vitk.com.ua

В Одесской области в ходе проверок мест лишения свободы выявлены нарушения прав заключённых и воспитанников социальных учреждений. В Одесском СИЗО люди годами ждут приговоров, а в детских учреждениях зафиксировали ненадлежащие условия содержания и случаи жестокого обращения. Проверки охватили также психоневрологические интернаты области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

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Проверка СИЗО

Во время мониторингового визита в Одесский следственный изолятор представитель омбудсмена Артем Володин вместе с сотрудниками Офиса и общественностью выявил ряд нарушений. В частности, в СИЗО находятся 93 человека, которые более трех лет ждут обвинительного приговора суда. Один из них находится под стражей еще с октября 2016 года. То есть мужчина провел в следственном изоляторе около десяти лет, но до сих пор не получил приговора.

"Только представьте: человека держат под стражей 10 лет без приговора суда! Это просто не укладывается в голове", — написал Лубинец.

Также проверка выявила нарушения прав заключённого с тяжёлыми заболеваниями. Мужчину поместили в карцер без предварительного медицинского осмотра и необходимых лекарств. После вмешательства мониторинговой группы его осмотрел врач и обеспечил жизненно важными препаратами.

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Кроме того, проверяющие выявили случаи подделки официальных документов. По данному факту Государственное бюро расследований внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований. Следствие уже начато.

Нарушения в детских учреждениях

Особое внимание в ходе проверок уделили правам детей с психическими нарушениями. Выяснилось, что около года в Одесской областной детской клинической больнице находятся дети, которые по своему социальному статусу должны были бы жить в учреждениях социальной защиты. Аналогичную ситуацию зафиксировали и в Детской городской клинической больнице №3.

Серьезные проблемы выявили также в Красносельском детском доме-интернате. В пищеблоке заметили тараканов, стены и потолок покрыты трещинами, а местами отваливается плитка. Кроме того, учреждение не обеспечивает воспитанницам надлежащих условий для проживания и прогулок.

Особое беспокойство вызвал случай неправомерной изоляции и фиксации одной из подопечных. Девушке связали руки вместо того, чтобы применить альтернативный способ, который не унижал бы её достоинство.

"Психоэмоциональное состояние некоторых девушек требует немедленного стационарного лечения. Кроме того, на счетах воспитанниц хранятся значительные средства, которые по какой-то причине не тратятся на их индивидуальные нужды", — отметил Лубинец.

Визит в интернаты

Проблемы выявили и в Великорибальском психоневрологическом интернате. Состояние помещений там неудовлетворительное: крыша протекает, а оборудование и инвентарь устарели. Учреждение нуждается в срочном финансировании для улучшения условий проживания подопечных. Руководство интерната также сообщило о нехватке работников. Среди причин называют низкую финансовую привлекательность работы и мобилизацию. Из-за кадрового дефицита учреждению сложно найти строителей, слесарей и сантехников, которые могли бы ремонтировать помещения и поддерживать их в надлежащем состоянии.

"Подчеркиваю: задержанная, заключённая или человек с психическими нарушениями, находящийся в статусе подопечного, — это не значит, что он лишён прав!", — добавил омбудсмен.

Всего с начала 2026 года представители Офиса омбудсмена провели уже 548 мониторинговых визитов в места лишения свободы. Их цель — предотвратить пытки, жестокое обращение и нарушения прав людей.

Предыдущие проверки

В ходе предыдущих мониторинговых визитов в Одесской области представители Офиса омбудсмена также выявляли нарушения условий пребывания людей. В частности, в Белгород-Днестровском районном ТЦК и СП мобилизованные спали на старых кроватях, часть из которых была без матрасов. Некоторым приходилось ночевать в подвальных помещениях прямо на бетонном полу. Санитарные условия были неудовлетворительными, а на дверях помещений, где находились мобилизованные, установили металлические решетки.

Нарушения зафиксировали и в казармах роты охраны: там было тесно, вместо тумбочек использовали картонные коробки. Кроме того, военное снаряжение хранили в открытом гараже среди старой мебели. По результатам проверки омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о подготовке актов реагирования для устранения недостатков и проверки действий ответственных должностных лиц.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесском следственном изоляторе мужчина издевался над новоприбывшим сокамерником. Он унижал потерпевшего, избивал его и заставлял становиться на колени и приносить тапочки в зубах. Всё это фигурант снимал на видео. Потерпевший получил лёгкие телесные повреждения и моральные страдания. Дело уже передано в суд.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области продолжаются масштабные проверки питания детей в школах и других учебных заведениях. Контроль усилили на фоне жалоб родителей на школьные обеды, которые появились в начале учебного года. Инспекторы уже выдали трети проверенных учреждений предписания о нарушениях санитарных требований, а проверки до сих пор не завершены.