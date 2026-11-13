Одеське СІЗО. Фото ілюстративне: vitk.com.ua

На Одещині під час перевірок місць несвободи виявили порушення прав ув’язнених і підопічних соціальних закладів. В Одеському СІЗО люди роками чекають на вироки, а в дитячих установах зафіксували неналежні умови та випадки жорстокого поводження. Перевірки охопили також психоневрологічні інтернати області.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

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Перевірка СІЗО

Під час моніторингового візиту до Одеського слідчого ізолятора представник омбудсмана Артем Володін разом із працівниками Офісу та громадськістю виявив низку порушень. Зокрема, у СІЗО перебувають 93 людини, які понад три роки чекають на обвинувальний вирок суду. Один із них перебуває під вартою ще з жовтня 2016 року. Тобто чоловік провів у слідчому ізоляторі близько десяти років, але досі не отримав вироку.

"Ви тільки вдумайтесь: особу тримають під вартою 10 років без вироку суду! Це просто не вкладається у голові", — написав Лубінець.

Також перевірка виявила порушення прав ув'язненого з тяжкими захворюваннями. Чоловіка помістили до карцеру без попереднього медичного огляду та необхідних ліків. Після втручання моніторингової групи його оглянув лікар і забезпечив життєво важливими препаратами.

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Крім того, перевіряльники виявили випадки підроблення офіційних документів. За цим фактом Державне бюро розслідувань внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство вже розпочали.

Порушення у дитячих закладах

Окрему увагу під час перевірок приділили правам дітей із психічними порушеннями. З'ясувалося, що близько року в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні перебувають діти, які за своїм соціальним статусом мали б жити в закладах соціального захисту. Аналогічну ситуацію зафіксували й у Дитячій міській клінічній лікарні №3.

Серйозні проблеми виявили також у Красносільському дитячому будинку-інтернаті. На харчоблоці помітили тарганів, стіни та стеля вкриті тріщинами, а місцями відпадає плитка. Крім того, заклад не забезпечує вихованкам належних умов для проживання та прогулянок.

Особливе занепокоєння викликав випадок неправомірної ізоляції та фіксації однієї з підопічних. Дівчині зв'язали руки замість того, щоб застосувати альтернативний спосіб, який не принижував би її гідність.

"Психоемоційний стан деяких дівчат потребує негайного стаціонарного лікування. Окрім того, на рахунках вихованок зберігаються значні кошти, які чомусь не витрачаються на їхні індивідуальні потреби", — зазначив Лубінець.

Візит до інтернатів

Проблеми виявили й у Великорибальському психоневрологічному інтернаті. Стан приміщень там незадовільний: дах протікає, а обладнання та інвентар застаріли. Заклад потребує термінового фінансування для поліпшення умов проживання підопічних. Керівництво інтернату також повідомило про нестачу працівників. Серед причин називають низьку фінансову привабливість роботи та мобілізацію. Через кадровий дефіцит закладу складно знайти будівельників, слюсарів і сантехніків, які могли б ремонтувати приміщення та підтримувати їх у належному стані.

"Наголошую: затримана, ув'язнена чи людина з психічними порушеннями у статусі підопічного — не значить позбавлена прав!", — додав омбудсмен.

Загалом від початку 2026 року представники Офісу омбудсмана провели вже 548 моніторингових візитів до місць несвободи. Їхня мета — запобігти катуванням, жорстокому поводженню та порушенням прав людей.

Попередні перевірки

Під час попередніх моніторингових візитів на Одещині представники Офісу омбудсмана також виявляли порушення умов перебування людей. Зокрема, у Білгород-Дністровському районному ТЦК та СП мобілізовані спали на старих ліжках, частина з яких була без матраців. Деяким доводилося ночувати в підвальних приміщеннях просто на бетонній підлозі. Незадовільними були санітарні умови, а на дверях приміщень, де перебували мобілізовані, встановили металеві ґрати.

Порушення зафіксували й у казармах роти охорони: там було тісно, замість тумбочок використовували картонні коробки. Крім того, військове спорядження зберігали у відкритому гаражі серед старих меблів. За результатами перевірки омбудсман Дмитро Лубінець заявив про підготовку актів реагування для усунення недоліків і перевірки дій відповідальних посадовців.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеському слідчому ізоляторі чоловік знущався з новоприбулого співкамерника. Він принижував потерпілого, бив його та змушував ставати навколішки й приносити капці в зубах. Усе це фігурант знімав на відео. Потерпілий зазнав легких тілесних ушкоджень і моральних страждань. Справу вже передали до суду.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині тривають масштабні перевірки харчування дітей у школах та інших закладах освіти. Контроль посилили на тлі скарг батьків на шкільні обіди, які з'явилися на початку навчального року. Інспектори вже видали третині перевірених закладів приписи щодо порушень санітарних вимог, а перевірки досі не завершені.