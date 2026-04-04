В одесской больнице аудиторы выявили нарушения на 22 млн грн

Медицинский персонал в клинике.

В одесской городской больнице №8 провели финансовую проверку. Аудиторы зафиксировали нарушения, которые привели к потерям на более чем 22,6 млн грн. Речь идет о средствах, полученных за медицинские услуги, которые заведение не могло полноценно предоставлять. Материалы уже передали правоохранителям.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Южный офис Госаудитслужбы.

Нарушения в больнице

По их данным, заведение получало финансирование от Национальной службы здоровья Украины по нескольким пакетам медицинских услуг, но не имело достаточного количества специалистов для их выполнения.

В частности, больница получала средства за шесть пакетов медицинской помощи, хотя фактически не могла обеспечить их в полном объеме. Причина — нехватка врачей и профильных специалистов, которых требуют условия договоров с НСЗУ.

Отдельно аудиторы говорят и о кадровой ситуации. В больнице не было медицинских сестер стационара, которые прошли специализированную подготовку для работы с паллиативными пациентами. Это также является обязательным условием для получения финансирования по соответствующим направлениям.

После проверки руководству учреждения направили требование устранить нарушения. Также составили протокол за нарушение законодательства о закупках и передали его в суд.

Что известно о больнице №8

Здание больницы №8, которое располагается на 15-й станции Большого Фонтана, построено еще в 1965 году, и капитального ремонта там долгое время не было. В 2021 году в заведении начали обновление помещения.

Тогда провели фасадные и внутренние работы, установили новые энергоэффективные окна и двери, а также заменили инженерные коммуникации. После завершения ремонта планировали разместить консультативные кабинеты врачей, лабораторию и медико-социальную комиссию для пациентов с инвалидностью.

Отдельно предусматривали открытие травмпункта, которого раньше не было в Киевском районе. Он должен был обслуживать как местных жителей, так и отдыхающих.

Как ранее писали Новини.LIVE в городе расширяют перечень медучреждений, где доступна услуга скрининга. Одесситы в возрасте от 40 лет могут бесплатно пройти комплексное обследование, ведь государство предоставляет на это по 2000 гривен каждому. Воспользоваться услугой можно в таких больницах Одессы:

Городская клиническая больница №1 (ул. Еврейская)

ЦПМСП №4:

ул. Левитана, 62

тел.: (048) 705 87 17

ЦПМСП №5

Амбулатория №1, ул. Семена Палия, 83/1 - (048) 750 50 81

Амбулатория №2, ул. Академика Заболотного, 59/1 - (048) 700 24 01

Амбулатория №3, ул. Семена Палия, 88 - (048) 788 79 25

Амбулатория №4, ул. Академика Заболотного, 41А - (048) 701 24 93

Амбулатория №5, ул. Академика Заболотного, 58 - (048) 788 79 25

Амбулатория №6, ул. Давида Ойстраха, 7 - (048) 788 79 25

Амбулатория №7, просп. Князя Владимира Великого, 159 - (048) 788 79 25

Городская больница №10

ДКЦ №1, ул. Алексея Вадатурского, 61А тел.: (048) 788 79 25

ДКЦ №2, ул. Варненская, 25/2 тел.: (048) 765 64 94

ДКЦ №3, Люстдорфская дор., 170 тел.: (048) 796 25 30

Консультативно-диагностические центры

№20, ул. Левитана, 62 тел.: (048) 705 88 01, (048) 705 88 02

№29, ул. Академика Заболотного, 32А тел.: (063) 421 44 64

Другие медучреждения

Городская больница №11, ул. Виталия Нестеренко, 5г тел.: (063) 505 70 11

Детская поликлиника №6, ул. Академика Филатова, 7А тел.: (095) 509 70 70, (093) 509 70 70, (098) 509 70 70, (048) 708 09 70

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе ликвидировали известную больницу водников. Заведение присоединили к областному центру социально значимых болезней. После реорганизации заведение будет иметь новое название — "Одесская клиническая больница Южного региона". Она будет специализироваться на плановых госпитализациях и сможет принимать пациентов из других областей.