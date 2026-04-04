В одеській лікарні аудитори виявили порушення на 22 млн грн

Медичний персонал у клініці.

В одеській міській лікарні №8 провели фінансову перевірку. Аудитори зафіксували порушення, які призвели до втрат на понад 22,6 млн грн. Йдеться про кошти, отримані за медичні послуги, які заклад не міг повноцінно надавати. Матеріали вже передали правоохоронцям.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Південний офіс Держаудитслужби.

Порушення в лікарні

За їхніми даними, заклад отримував фінансування від Національної служби здоров’я України за кількома пакетами медичних послуг, але не мав достатньої кількості фахівців для їх виконання.

Зокрема, лікарня отримувала кошти за шість пакетів медичної допомоги, хоча фактично не могла забезпечити їх у повному обсязі. Причина — нестача лікарів і профільних спеціалістів, яких вимагають умови договорів із НСЗУ.

Окремо аудитори кажуть і про кадрову ситуацію. У лікарні не було медичних сестер стаціонару, які пройшли спеціалізовану підготовку для роботи з паліативними пацієнтами. Це також є обов’язковою умовою для отримання фінансування за відповідними напрямами.

Після перевірки керівництву закладу направили вимогу усунути порушення. Також склали протокол за порушення законодавства про закупівлі і передали його до суду.

Що відомо про лікарню №8

Будівля лікарні №8, яка розташовується на 15-й станції Великого Фонтану, збудована ще у 1965 році, і капітального ремонту там довгий час не було. У 2021 році в закладі розпочали оновлення приміщення.

Тоді провели фасадні та внутрішні роботи, встановили нові енергоефективні вікна і двері, а також замінили інженерні комунікації. Після завершення ремонту планували розмістити консультативні кабінети лікарів, лабораторію та медико-соціальну комісію для пацієнтів з інвалідністю.

Окремо передбачали відкриття травмпункту, якого раніше не було в Київському районі. Він мав обслуговувати як місцевих жителів, так і відпочивальників.

Як раніше писали Новини.LIVE в місті розширюють перелік медзакладів, де доступна послуга скринінгу. Одесити віком від 40 років можуть безкоштовно пройти комплексне обстеження, адже держава надає на це по 2000 гривень кожному. Скористатися послугою можна у таких лікарнях Одеси:

Міська клінічна лікарня №1 (вул. Єврейська)

ЦПМСД №4:

вул. Левітана, 62

тел.: (048) 705 87 17

ЦПМСД №5

Амбулаторія №1, вул. Семена Палія, 83/1 — (048) 750 50 81

Амбулаторія №2, вул. Академіка Заболотного, 59/1 — (048) 700 24 01

Амбулаторія №3, вул. Семена Палія, 88 — (048) 788 79 25

Амбулаторія №4, вул. Академіка Заболотного, 41А — (048) 701 24 93

Амбулаторія №5, вул. Академіка Заболотного, 58 — (048) 788 79 25

Амбулаторія №6, вул. Давида Ойстраха, 7 — (048) 788 79 25

Амбулаторія №7, просп. Князя Володимира Великого, 159 — (048) 788 79 25

Міська лікарня №10

ДКЦ №1, вул. Олексія Вадатурського, 61А тел.: (048) 788 79 25

ДКЦ №2, вул. Варненська, 25/2 тел.: (048) 765 64 94

ДКЦ №3, Люстдорфська дор., 170 тел.: (048) 796 25 30

Консультативно-діагностичні центри

№20, вул. Левітана, 62 тел.: (048) 705 88 01, (048) 705 88 02

№29, вул. Академіка Заболотного, 32А тел.: (063) 421 44 64

Інші медзаклади

Міська лікарня №11, вул. Віталія Нестеренка, 5г тел.: (063) 505 70 11

Дитяча поліклініка №6, вул. Академіка Філатова, 7А тел.: (095) 509 70 70, (093) 509 70 70, (098) 509 70 70, (048) 708 09 70

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі ліквідували відому лікарню водників. Заклад приєднали до обласного центру соціально значущих хвороб. Після реорганізації заклад матиме нову назву — "Одеська клінічна лікарня Південного регіону". Вона спеціалізуватиметься на планових госпіталізаціях і зможе приймати пацієнтів з інших областей.