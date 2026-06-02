В Одесской мэрии на одного заместителя стало меньше: Талаев ушел

Константин Талаев. Фото: Одесский городской совет

В Одесском горсовете произошла очередная кадровая смена. Константин Талалаев, который с конца прошлого года исполнял обязанности заместителя городского головы, уволился по соглашению сторон. Чиновник был известен не только работой в мэрии, но и участием в резонансном конфликте вокруг Одесского медуниверситета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на распоряжение исполняющего обязанности мэра Одессы Игоря Коваля.

Кадровые изменения

Пресс-служба Одесского городского совета обнародовала распоряжение об увольнении Константина Талалаева. Он исполнял обязанности заместителя городского головы с декабря 2025 года. Согласно документу, департаменту бухгалтерского учета, отчетности и закупок поручили провести полный расчет с чиновником. Также ему должны выплатить компенсацию за 15 календарных дней неиспользованного ежегодного отпуска.

Критика назначения

Константин Талалаев так и не был официально утвержден в должности заместителя мэра. Все это время он работал в статусе исполняющего обязанности. Именно это неоднократно становилось поводом для критики со стороны депутатов городского совета и представителей общественности. Оппоненты отмечали, что одна из ключевых должностей в мэрии длительное время оставалась без полноценного назначения.

Конфликт в медуниверситете

Широкой общественности Талалаев стал известен во время многолетнего конфликта вокруг Одесского национального медицинского университета. Он был среди истцов в судебных процессах, связанных со сменой руководства вуза. Конфликт разгорелся после попытки тогдашней исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун сменить руководство университета и отстранить от должности ректора Валерия Запорожана. После этого в вузе длительное время продолжались судебные споры и борьба за контроль над заведением.

Имущество семьи

В декларации за 2025 год Константин Талалаев указал несколько объектов недвижимости в Одессе и области. Среди них — квартира в Одессе площадью почти 89 квадратных метров, земельный участок в Теплодаре и еще одна квартира, приобретенная в 2023 году.

Также в декларации указаны садовый дом и несколько земельных участков в селе Еремеевка. Самым новым активом стал земельный участок в селе Вапнярка, который семья приобрела в 2024 году. По последней оценке его стоимость превышает 111 тысяч гривен.

Что известно о Талалаеве

Константин Талалаев родился 10 декабря 1973 года в городе Хасавюрт. В 1998 году окончил Днепропетровскую государственную медицинскую академию по специальности "лечебное дело", имеет специальность врача-дерматовенеролога. После завершения обучения работал в медицинской сфере. С 2013 года связан с Одесским национальным медицинским университетом, где занимал должности ассистента, доцента и проректора по научно-педагогической работе.

В 2021 году получил научную степень доктора медицинских наук, а в 2023 году — ученое звание профессора. В декабре 2025 года назначен исполняющим обязанности заместителя городского головы Одессы.

