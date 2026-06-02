Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одесской мэрии на одного заместителя стало меньше: Талаев ушел

В Одесской мэрии на одного заместителя стало меньше: Талаев ушел

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 11:26
В Одесской мэрии на одного заместителя стало меньше: Талаев ушел
Константин Талаев. Фото: Одесский городской совет

В Одесском горсовете произошла очередная кадровая смена. Константин Талалаев, который с конца прошлого года исполнял обязанности заместителя городского головы, уволился по соглашению сторон. Чиновник был известен не только работой в мэрии, но и участием в резонансном конфликте вокруг Одесского медуниверситета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на распоряжение исполняющего обязанности мэра Одессы Игоря Коваля.

Кадровые изменения

Пресс-служба Одесского городского совета обнародовала распоряжение об увольнении Константина Талалаева. Он исполнял обязанности заместителя городского головы с декабря 2025 года. Согласно документу, департаменту бухгалтерского учета, отчетности и закупок поручили провести полный расчет с чиновником. Также ему должны выплатить компенсацию за 15 календарных дней неиспользованного ежегодного отпуска.

Критика назначения

Константин Талалаев так и не был официально утвержден в должности заместителя мэра. Все это время он работал в статусе исполняющего обязанности. Именно это неоднократно становилось поводом для критики со стороны депутатов городского совета и представителей общественности. Оппоненты отмечали, что одна из ключевых должностей в мэрии длительное время оставалась без полноценного назначения.

Конфликт в медуниверситете

Широкой общественности Талалаев стал известен во время многолетнего конфликта вокруг Одесского национального медицинского университета. Он был среди истцов в судебных процессах, связанных со сменой руководства вуза. Конфликт разгорелся после попытки тогдашней исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун сменить руководство университета и отстранить от должности ректора Валерия Запорожана. После этого в вузе длительное время продолжались судебные споры и борьба за контроль над заведением.

Читайте также:

Имущество семьи

В декларации за 2025 год Константин Талалаев указал несколько объектов недвижимости в Одессе и области. Среди них — квартира в Одессе площадью почти 89 квадратных метров, земельный участок в Теплодаре и еще одна квартира, приобретенная в 2023 году.

Также в декларации указаны садовый дом и несколько земельных участков в селе Еремеевка. Самым новым активом стал земельный участок в селе Вапнярка, который семья приобрела в 2024 году. По последней оценке его стоимость превышает 111 тысяч гривен.

Что известно о Талалаеве

Константин Талалаев родился 10 декабря 1973 года в городе Хасавюрт. В 1998 году окончил Днепропетровскую государственную медицинскую академию по специальности "лечебное дело", имеет специальность врача-дерматовенеролога. После завершения обучения работал в медицинской сфере. С 2013 года связан с Одесским национальным медицинским университетом, где занимал должности ассистента, доцента и проректора по научно-педагогической работе.

В 2021 году получил научную степень доктора медицинских наук, а в 2023 году — ученое звание профессора. В декабре 2025 года назначен исполняющим обязанности заместителя городского головы Одессы.

Как сообщали Новини.LIVE, депутат Одесского горсовета Светлана Попова получила в 2025 году недвижимость на более 650 тысяч гривен. Речь идет о доме и земельных участках, которые ей подарили. Часть имущества оформлена как подарок от родственницы.

Также Новини.LIVE писали, что депутат Одесского горсовета Александр Эдельман обнародовал свою декларацию за 2025 год. В ней — крупные суммы наличных, банковское золото и новый автомобиль. Также он задекларировал недвижимость, коллекцию оружия и дорогие часы. Основной доход политика — от бизнеса.

Одесса увольнение городской совет
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации