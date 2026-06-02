Головна Одеса В Одеській мерії на одного заступника поменшало: Талаєв пішов

Дата публікації: 2 червня 2026 11:26
Констянтин Талаєв. Фото: Одеська міська рада

В Одеській міськраді відбулася чергова кадрова зміна. Костянтин Талалаєв, який із кінця минулого року виконував обов’язки заступника міського голови, звільнився за угодою сторін. Посадовець був відомий не лише роботою в мерії, а й участю в резонансному конфлікті навколо Одеського медуніверситету.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на розпорядження виконувача обов’язків мера Одеси Ігоря Коваля.

Кадрові зміни

Пресслужба Одеської міської ради оприлюднила розпорядження про звільнення Костянтина Талалаєва. Він виконував обов’язки заступника міського голови з грудня 2025 року. Згідно з документом, департаменту бухгалтерського обліку, звітності та закупівель доручили провести повний розрахунок із посадовцем. Також йому мають виплатити компенсацію за 15 календарних днів невикористаної щорічної відпустки.

Критика призначення

Костянтин Талалаєв так і не був офіційно затверджений на посаді заступника мера. Увесь цей час він працював у статусі виконувача обов’язків. Саме це неодноразово ставало приводом для критики з боку депутатів міської ради та представників громадськості. Опоненти наголошували, що одна з ключових посад у мерії тривалий час залишалася без повноцінного призначення.

Конфлікт в медуніверситеті

Широкому загалу Талалаєв став відомий під час багаторічного конфлікту навколо Одеського національного медичного університету. Він був серед позивачів у судових процесах, пов’язаних зі зміною керівництва вишу. Конфлікт розгорівся після спроби тодішньої виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун змінити керівництво університету та усунути з посади ректора Валерія Запорожана. Після цього у виші тривалий час тривали судові суперечки та боротьба за контроль над закладом.

Майно родини

У декларації за 2025 рік Костянтин Талалаєв вказав кілька об’єктів нерухомості в Одесі та області. Серед них — квартира в Одесі площею майже 89 квадратних метрів, земельна ділянка у Теплодар та ще одна квартира, придбана у 2023 році.

Також у декларації зазначені садовий будинок і кілька земельних ділянок у селі Єреміївка. Найновішим активом стала земельна ділянка у селі Вапнярка, яку родина набула у 2024 році. За останньою оцінкою її вартість перевищує 111 тисяч гривень.

Що відомо про Талалаєва

Костянтин Талалаєв народився 10 грудня 1973 року в місті Хасав’юрт. У 1998 році закінчив Дніпропетровську державну медичну академію за спеціальністю "лікувальна справа", має фах лікаря-дерматовенеролога. Після завершення навчання працював у медичній сфері. З 2013 року пов’язаний з Одеським національним медичним університетом, де обіймав посади асистента, доцента та проректора з науково-педагогічної роботи.

У 2021 році отримав науковий ступінь доктора медичних наук, а у 2023 році — вчене звання професора. У грудні 2025 року призначений виконувачем обов’язків заступника міського голови Одеси.

Як повідомляли Новини.LIVE, депутатка Одеської міськради Світлана Попова отримала у 2025 році нерухомість на понад 650 тисяч гривень. Йдеться про будинок і земельні ділянки, які їй подарували. Частина майна оформлена як подарунок від родички.

Також Новини.LIVE писали, що депутат Одеської міськради Олександр Едельман оприлюднив свою декларацію за 2025 рік. У ній — великі суми готівки, банківське золото та новий автомобіль. Також він задекларував нерухомість, колекцію зброї та дорогі годинники. Основний дохід політика — від бізнесу.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
