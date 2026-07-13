В Одесской области 14-летнего мальчика засыпало песком в карьере: ребенок погиб

Полиция и медики на месте трагедии. Фото: Нацполиция

Карина Приходько Редактор

В Одесской области 14-летнего подростка засыпало песком в карьере. Несмотря на попытки спасти ребёнка, он скончался до прибытия медиков и полиции. Полиция расследует обстоятельства трагической гибели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Гибель 14-летнего подростка в Одесской области

В полиции рассказали, что трагический случай произошел вечером 13 июля в одном из карьеров Захаровской громады Раздельнянского района Одесской области.

Карьер, где произошла трагедия. Фото: Нацполиция

По информации правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что 14-летнего подростка засыпало песком. До прибытия экстренных служб ребенка удалось откопать, однако он уже не подавал признаков жизни.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и другие профильные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

По факту гибели несовершеннолетнего следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». В настоящее время ведется досудебное расследование.

"Полиция призывает не оставлять детей без присмотра и не допускать их пребывания в опасных местах, в частности в карьерах, где существует угроза обвала грунта и песка", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 9 июля на трассе Киев — Одесса произошло смертельное ДТП. В результате аварии пострадали 12 человек. Полиция задержала 26-летнего водителя, виновного в дорожно-транспортном происшествии.

Кроме того, в Одесской области нашли тело 10-летней девочки, которая утонула в море. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.