В Одесской области обнаружили лису гурмана: добывала еду в ресторане

Главная Одесса На Одесчине обнаружили лису гурмана: добывала еду в ресторане

Дата публикации 15 мая 2026 15:01
Лиса на пляже. Фото: скриншот из видео

На пляже в Фонтанке, что вблизи Одессы, зафиксировали нетипичную посетительницу — дикую лису, которая совсем не боится людей. Животное смело гуляет по набережной и подходит к террасам ресторанов в поисках пищи. Пушистая гостья собирает лакомства и устраивает тайники прямо в песке.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на соцсети.

Пушистая туристка

На одном из одесских пляжей отдыхающие заметили лису. Она вела себя довольно уверенно: подходила вплотную к столикам, где люди угощали ее мясом. Полученную пищу хищница не съедала сразу, а относила на берег. Там она раскапывала ямы в песке, закладывала туда добычу и тщательно маскировала место тайника носом.

Ворона на пляже

За действиями лисы постоянно наблюдала ворона, которая старалась воспользоваться моментом. Как только рыжая возвращалась за новой порцией еды, птица подлетала к месту "закладки" и пыталась раскопать песок, чтобы похитить запасы. Как только лисица вернулась с новой порцией мяса, она решила не рисковать — забрала все спрятанное ранее и изо всех сил побежала прочь, оставив ворону ни с чем. Такие природные гонки стали настоящим развлечением для зрителей.

Лисы в нацпарке

Стоит отметить, что в последнее время диких животных в Одесской области замечают все чаще. В частности, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" заметили лису с малышами. Видео с дикими животными сняли сотрудники во время наблюдения за природой. Сейчас маленькие лисята подрастают в безопасных норах, пока взрослые животные ищут пищу поблизости. Там лисы живут рядом с шакалами, барсуками и енотовидными собаками. Поэтому между хищниками возникает конкуренция за территорию и корм. Специалисты говорят, что лиса хорошо приспосабливается к различным условиям и остается одним из самых успешных хищников в дикой природе.

Что известно о лисицах

Лисица обыкновенная — один из самых известных представителей рода лисиц. Чаще всего она имеет рыжий мех, а на животе и горле — более светлые, почти белые участки. Этот хищник всеяден и легко меняет рацион в зависимости от времени года и доступной пищи. Основу питания лисиц составляют мелкие грызуны, однако они также могут охотиться на насекомых, рыбу и пресмыкающихся. Кроме того, животные едят ягоды и плоды растений. Большую часть года взрослые лисы живут на открытой местности, а в норах остаются преимущественно во время выращивания потомства.

Как сообщали Новини.LIVE, на побережье Одесской области снова заметили кудрявого пеликана с трекером. Птица по имени Синое уже несколько недель путешествует по лиманам Причерноморья. Ее передвижения отслеживают ученые благодаря спутниковому датчику. Вид считается редким и находится под охраной.

Также Новини.LIVE писали, что в Березовском районе Одесской области обнаружили астрагал рожковатый — редкое степное растение, которое исчезает из-за распашки земель и хозяйственной деятельности. Растение растет только на нетронутых участках степи, которые не пострадали от вспашки.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
