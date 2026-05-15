На Одещині виявили лисицю гурмана: добувала їжу в ресторані

Лисиця на пляжі. Фото: скриншот з відео

На пляжі у Фонтанці, що поблизу Одеси, зафіксували нетипову відвідувачку — дику лисицю, яка зовсім не боїться людей. Тварина сміливо гуляє набережною та підходить до терас ресторанів у пошуках їжі. Пухнаста гостя збирає ласощі та влаштовує схованки прямо в піску.

Пухнаста туристка

На одному з одеських пляжів відпочивальники помітили лисицю. Вона поводилася досить впевнено: підходила впритул до столиків, де люди пригощали її м’ясом. Отриману їжу хижачка не з'їдала одразу, а відносила на берег. Там вона розкопувала ями в піску, закладала туди здобич і ретельно маскувала місце схованки носом.

Ворона на пляжі

За діями лисиці постійно спостерігала ворона, яка намагалася скористатися моментом. Як тільки руда поверталася за новою порцією їжі, птах підлітав до місця "закладки" і намагався розкопати пісок, щоб викрасти запаси. Щойно лисиця повернулася з новою порцією м'яса, вона вирішила не ризикувати — забрала все сховане раніше і чимдуж побігла геть, залишивши ворону ні з чим. Такі природні перегони стали справжньою розвагою для глядачів.

Лисиці в нацпарку

Варто зазначити, що останнім часом диких тварин в Одеській області помічають дедалі частіше. Зокрема, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" помітили лисицю з малечею. Відео з дикими тваринами зняли співробітники під час спостереження за природою. Зараз маленькі лисенята підростають у безпечних норах, поки дорослі тварини шукають їжу поблизу. Там лисиці живуть поруч із шакалами, борсуками та єнотоподібними собаками. Через це між хижаками виникає конкуренція за територію та корм. Фахівці кажуть, що лисиця добре пристосовується до різних умов і залишається одним із найуспішніших хижаків у дикій природі.

Що відомо про лисиць

Лисиця звичайна — один із найвідоміших представників роду лисиць. Найчастіше вона має руде хутро, а на животі та горлі — світліші, майже білі ділянки. Цей хижак є всеїдним і легко змінює раціон залежно від пори року та доступної їжі. Основу харчування лисиць складають дрібні гризуни, однак вони також можуть полювати на комах, рибу та плазунів. Крім того, тварини їдять ягоди й плоди рослин. Більшу частину року дорослі лисиці живуть на відкритій місцевості, а в норах залишаються переважно під час вирощування потомства.

Як повідомляли Новини.LIVE, на узбережжі Одещини знову помітили кучерявого пелікана з трекером. Птах на ім’я Сіноє вже кілька тижнів мандрує лиманами Причорномор’я. Його пересування відстежують науковці завдяки супутниковому датчику. Вид вважається рідкісним і перебуває під охороною.

Також Новини.LIVE писали, що у Березівському районі Одеської області виявили астрагал ріжкуватий — рідкісну степову рослину, яка зникає через розорювання земель і господарську діяльність. Рослина росте лише на незайманих ділянках степу, які не постраждали від оранки.