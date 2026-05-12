На Одещині знайшли рідкісну степову рослину (фото)

Рідкісна рослина. Фото: Держекоінспекція

У Березівському районі Одеської області виявили астрагал ріжкуватий — рідкісну степову рослину, яка зникає через розорювання земель і господарську діяльність. Рослина росте лише на незайманих ділянках степу, які не постраждали від оранки. Фахівці наголошують, що такі території залишаються важливими для збереження природної флори Одещини. Через скорочення популяції вид уже внесений до регіональних червоних списків.

Рідкісна рослина

Астрагал ріжкуватий знайшли на території Чернівської сільської ради Березівського району. Це багаторічна рослина родини бобових, яка є характерною для українських степів. Рослина має стрижневий корінь, непарнопірчасті листки та вигнуті плоди-боби, через які й отримала свою назву. Найчастіше астрагал росте на сухих відкритих ділянках — у ковилових і типчакових степах, на кам’янистих схилах та серед вапнякових відслонень.

Інспектори зазначають, що сьогодні такі рослини дедалі рідше трапляються в природі. Основними загрозами для виду залишаються розорювання степів, надмірний випас худоби та забудова природних територій.

Астрагал ріжкуватий. Фото: Держекоінспекція

Останній прихисток

Фахівці наголошують, що балки та схили, які не зачепила оранка, стали важливими осередками збереження степової природи. Саме там можуть виживати рідкісні рослини, які потребують сухого клімату та відкритої сонячної місцевості. Для збереження астрагалу ріжкуватого важливо створювати нові природоохоронні території та не допускати масового збору рослин для декоративних або лікарських потреб.

Що відомо про рослину

Астрагал ріжкуватий — це багаторічна степова рослина родини бобових, яка добре пристосована до спеки та посушливого клімату. Найчастіше вона росте на відкритих сонячних ділянках — у ковилових степах, на кам’янистих схилах і серед вапнякових відслонень. Рослина невисока, має сірувате листя та характерні вигнуті плоди-боби, через які й отримала свою назву. Саме незаймані балки та степові схили сьогодні залишаються головним місцем, де астрагал може зберігатися у природі. Популяції рослини скорочуються через розорювання земель, забудову та надмірний випас худоби. Через це астрагал ріжкуватий внесений до регіональних списків рідкісних видів і потребує охорони.

