В Одесской области нашли редкое степное растение (фото)

Редкое растение. Фото: Госэкоинспекция

В Березовском районе Одесской области обнаружили астрагал рожковатый - редкое степное растение, которое исчезает из-за распашки земель и хозяйственной деятельности. Растение растет только на нетронутых участках степи, которые не пострадали от вспашки. Специалисты отмечают, что такие территории остаются важными для сохранения природной флоры Одесской области. Из-за сокращения популяции вид уже внесен в региональные красные списки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.

Редкое растение

Астрагал рожковатый нашли на территории Черновского сельского совета Березовского района. Это многолетнее растение семейства бобовых, которое является характерным для украинских степей. Растение имеет стержневой корень, непарноперистые листья и изогнутые плоды-бобы, из-за которых и получило свое название. Чаще всего астрагал растет на сухих открытых участках — в ковыльных и типчаковых степях, на каменистых склонах и среди известняковых обнажений.

Инспекторы отмечают, что сегодня такие растения все реже встречаются в природе. Основными угрозами для вида остаются распашка степей, чрезмерный выпас скота и застройка природных территорий.

Астрагал рожковатый. Фото: Госэкоинспекция

Последнее пристанище

Специалисты отмечают, что балки и склоны, которые не задела вспашка, стали важными очагами сохранения степной природы. Именно там могут выживать редкие растения, которые нуждаются в сухом климате и открытой солнечной местности. Для сохранения астрагала рожковатого важно создавать новые природоохранные территории и не допускать массового сбора растений для декоративных или лекарственных нужд.

Что известно о растении

Астрагал рожковатый — это многолетнее степное растение семейства бобовых, которое хорошо приспособлено к жаре и засушливому климату. Чаще всего оно растет на открытых солнечных участках — в ковыльных степях, на каменистых склонах и среди известняковых обнажений. Растение невысокое, имеет сероватые листья и характерные изогнутые плоды-бобы, из-за которых и получило свое название. Именно нетронутые балки и степные склоны сегодня остаются главным местом, где астрагал может сохраняться в природе. Популяции растения сокращаются из-за распашки земель, застройки и чрезмерного выпаса скота. Поэтому астрагал рожковатый внесен в региональные списки редких видов и нуждается в охране.

