Ветропарк в Одесской области. Иллюстративное фото: скриншот из Google Maps

В Одесской области планируется построить новую ветроэлектростанцию мощностью 162 МВт. Проект разрабатывает польская компания Grupa Mosty, которая намерена установить десятки ветротурбин. Подготовку к строительству планируется завершить в 2027 году. Однако для начала работ компании еще необходимо найти финансирование и договориться с подрядчиками.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на консалтинговую компанию ExPro.

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Строительство ветропарка

Польская компания Grupa Mosty планирует подготовить проект ветроэлектростанции в Одесской области к строительству в первом квартале 2027 года. К этому времени она намерена получить все необходимые технические условия и разрешительные документы.

После завершения подготовки проект получит статус ready-to-build. Это означает, что компания сможет приступить непосредственно к строительным работам. В то же время точная дата начала строительства и запуска станции пока не называется.

На территории будущего ветропарка планируется установить 36 ветровых турбин производства Vestas. Их общая мощность составит 162 МВт. Однако контракт на поставку оборудования еще не подписан.

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В настоящее время Grupa Mosty также ищет компании, которые займутся строительством станции. С потенциальными подрядчиками обсуждаются вопросы создания электрической инфраструктуры, монтажа турбин и других необходимых работ.

После запуска ветроэлектростанции польский девелопер планирует дополнительно установить систему накопления энергии. Она позволит хранить выработанную электроэнергию для дальнейшего использования.

Финансирование проекта

В сентябре 2026 года Grupa Mosty получила право на государственную поддержку 162 МВт ветровой генерации. Это стало возможным по итогам аукциона по распределению квоты поддержки возобновляемой энергетики в Украине. Однако компания пока не обеспечила финансирование самого строительства. Привлечь необходимые средства она рассчитывает во втором или третьем квартале 2027 года.

Таким образом, даже после получения всех разрешений строительство будет зависеть от финансовых договоренностей. Когда именно новая ветроэлектростанция в Одесской области начнет производить электроэнергию, пока неизвестно.

Генератор для Одессы

Одесса получила модульное дизель-генераторное оборудование мощностью 750 кВт. Его будут использовать для резервного электроснабжения критически важных объектов города во время блэкаутов. Это позволит поддерживать их работу даже в случае длительных отключений света.

Оборудование было передано благодаря сотрудничеству финских и украинских благотворителей, волонтеров и Департамента экономического развития Одесского городского совета. Доставку из Хельсинки организовали при поддержке финского волонтера Антти Саллинена и благотворительного фонда имени С. И. Уточкина.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесса и Киев могут столкнуться с серьезными проблемами с электроснабжением этой зимой. Этим городам не хватает собственной генерации из-за повреждения и уничтожения россиянами энергетических мощностей. Отключений света избежать не удастся, однако критических перебоев с водоснабжением, канализацией и отоплением не прогнозируется.

Также Новини.LIVE писали, что в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч, если правительство не изменит тариф. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить. Для них с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф — 2,16 грн за кВт·ч. Например, за 100 кВт·ч, потребленных ночью, придется заплатить 216 грн вместо 432 грн.